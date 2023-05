Amazon pracuje na MMO ze světa Pána prstenů. Už zase

16. 5. 2023 9:28 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Kultovního fantasy světa z pera J. R. R. Tolkiena se asi ještě nějakou chvíli nezbavíme. Zatímco Warner Bros. se chystá oživit filmovou ságu, na poli videoherním se za pár dní pokusí na naše stroje přikrást životem zkoušený Gollum. A mezitím se Amazon Games domlouvají s Embracer Group, držitelem licence na Hobita a trilogii Pán prstenů, a oznamují práce na novém MMO.

Zatím není známý přesný název, ale společnost slibuje „otevřený perzistentní svět“, který bude zasazený do Středozemě a naleznete v něm oblíbené příběhy z Hobita a knižní trilogie. Vývoj je zatím ve svých počátečních fázích a projekt byl svěřený studiu Amazon Games Orange County. Tento celek si můžete nejvíce spojit s jiným MMO – New World. Hra se chystá na PC a nespecifikované konzole.

„Jsme odhodláni přinášet hráčům vysoce kvalitní hry, ať už prostřednictvím originálních značek, nebo těch dlouho milovaných, mezi něž patří Pán prstenů. Přinést hráčům nový pohled na Pána prstenů je pro náš tým dlouho aspirací a jsme poctěni a vděční, že nám Middle-earth Enterprises svěřuje tento ikonický svět,“ neskrýval své nadšení a odhodlání Christoph Hartmann, viceprezident Amazon Games.

zdroj: Foto: Amazon Games

Je dobré připomenout, že Amazon na podobném projektu již v minulosti pracoval. Původně došlo k jeho oznámení v roce 2019, hra měla využívat model free-to-play a pracovali na ní společně Amazon, Athlon Games a Leyou. Avšak v roce 2021 byl vývoj ukončen po neshodách Amazonu a Tencentu (což je vlastník studia Leyou). Nově oznámený projekt tedy zřejmě bude mít s prvním pokusem pramálo společného.

Vzhledem k pověsti vývojářů jsou na stole lehké obavy. New World sice odstartoval mohutně a zaznamenal masivní maximální počet hráčů překračující 900 tisíc, ale zájem velice rychle opadl, především kvůli tomu, že titul nenabízel žádný vábný endgame. Na druhou stranu lze uznat, že od vydání studio na hře opravdu zapracovalo a situace se výrazně zlepšila. Možná se poučí ze svých chyb a nově oznámený projekt se obejde bez podobných peripetií.

Solupráce Amazonu se skupinou Embracer není ojedinělá. Už dříve se celky domluvily na tom, že hráčům společnými silami přinesou novou hru ze série Tomb Raider.

Ostatně ojedinělé není ani spojení Středozemě se žánrem MMO. Pamětníci mohou zavzpomínat na The Lord of the Ring Online, titul z roku 2007, který funguje dodnes a přináší velice atmosférické a zábavné putování. Amazon má rozhodně co dorovnávat.