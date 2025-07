Tým seriálového Falloutu se připojuje ke scenáristům seriálu Mass Effect

22. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Seriálový Fallout od Amazonu vloni explodoval jako nukleární bomba a postapo adaptace legendárního RPG s Ellou Purnell a Waltonem Gogginsem v hlavních rolích si po dubnové premiéře vysloužila nadšené recenze i rekordní sledovanost. Úspěch byl natolik výrazný, že druhá série dostala zelenou prakticky okamžitě, přičemž už je natočená a herecký ansámbl se tentokrát rozrostl o známá jména včetně Kumaila Nanjianiho a Macaulaye Culkina.

Tento úspěch má ale širší dopad. Otevírá totiž cestu dalším herním adaptacím. Především té, na kterou fanoušci čekají už roky: seriálu podle Mass Effectu. V listopadu 2024 Amazon oficiálně potvrdil, že na adaptaci této legendární sci-fi série pracuje. Scénář píše Daniel Casey, který má na kontě Rychle a zběsile 9, a zároveň působí i jako výkonný producent. Pozorní sledující si navíc všimli, že na Caseyho Instagramu zaznělo, že se na projektu podílí i lidé z týmu, který stál právě za Falloutem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Daniel Casey (@danielcaseyandstuff)

Casey ve svém příspěvku zdůraznil, že práce na Mass Effectu je pro něj osobní výzvou a běh na dlouhou trať, kdy momentálně intenzivně připravují scénář. Nešetří ani chválou na Amazon a zvlášť na producenta Scotta Farrise, který má za sebou úspěšné projekty jako Muž z Vysokého zámku, Úžasná paní Maiselová nebo Jack Ryan. Seriál Fallout ostatně získal 16 nominací na Emmy a dvě z nich proměnil, přičemž Amazon jej označuje za nejsledovanější původní titul své historie.

K tvůrčímu týmu nově přibyl i Doug Jung, který se podílel na scénáři Star Trek: Do neznáma a stojí za očekávaným seriálem Válečný velitel. Jung se ujímá pozice showrunnera a posiluje už tak ambiciózní sestavu. O samotné zápletce zatím nepadlo mnoho informací, ale očekávání jsou vysoká – zvlášť mezi fanoušky, kteří si pamatují, že o roli v Mass Effectu v minulosti projevoval zájem herec Henry Cavill. Ten je však nyní vytížený adaptací Warhammeru, kterou Amazon rovněž připravuje, a jeho účast se proto zdá nepravděpodobná.

Na projektu se vedle Caseyho podílejí i Michael Gamble z EA a producent Ari Arad (Iron Man, Uncharted, chystaný film podle The Legend of Zelda). Amazon se k adaptaci Mass Effectu upsal už v roce 2021, ale až nyní se projekt začíná rýsovat konkrétněji. Druhá série Falloutu zatím nemá přesné datum premiéry, měla by ale připadnout na prosinec.