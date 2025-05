Seriálový Fallout by mohl mít až šest řad

12. 5. 2025 13:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Teprve se dotočila druhá sezóna seriálového Falloutu, aby se už objevily zvěsti o tom, že by se fanoušci mohli dočkat klidně až šesti sérií.

Na liverpoolském Comic Conu to prozradil herec Aaron Moten, který se zhostil role Maxima. Údajně ve chvíli, kdy podepisoval smlouvu, mu zástupci řekli ať, očekává, že by seriál měl běžet pět až šest sezón (děkujeme webu The Gamer). Tvůrci tak do seriálu zjevně šli s tím, že mají velký příběh, který potřebuje dostatek prostoru.

Vzhledem k rozlehlosti světa se zpráva nesetkala s podivem, už jenom vzhledem k úspěšnosti první řady. Herec navíc potvrdil, že v chystané druhé sérii se fanoušci konečně dočkají legendárního Deathclawa. Tak snad neudělá velkou paseku mezi oblíbenými herci.