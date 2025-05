Druhá sezóna seriálového Falloutu je dotočená

9. 5. 2025 12:01 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Seriálový Fallout patří mezi nejúspěšnější i nejvíce chválené videoherní adaptace, u které se aktuálně chystá druhá řada. Sice stále nevíme, kdy na Prime Video dorazí, ale minimálně je jisté, že je už dotočená.

Na oficiálním účtu na platformě X se objevilo krátké video, kde Walton Goggins strhává masku Ghúla s popisem, že produkce je hotová. Kam diváky zavede, se neví, ale docela čile se spekuluje, že by mohla vyrazit směrem do oblíbeného New Vegas. Tak aspoň seriálově, když ne herně.

Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production. pic.twitter.com/cbLNCvLLRB — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 8, 2025

V druhé sezóně se kromě jiného opět objeví i dvorní herec již zesnulého Davida Lynche, Kyle MacLachlan. Ztvární otce hlavní postavy Lucy MacLean, jíž tvář i hlas propůjčila Ella Purnell. Na fotku dvojice se můžete podívat na Instagramu.