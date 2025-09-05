Seriálový Tomb Raider našel svoji Laru Croft
zdroj: 20th Century Fox

Seriálový Tomb Raider našel svoji Laru Croft

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Amazon oficiálně oznámil, že do hlavní role připravovaného hraného seriálu Tomb Raider obsadil Sophie Turner. Herečka, kterou většina diváků zná jako Sansu Stark ze Hry o trůny, byla s rolí Lary Croft spojována už loni na podzim. Nyní je potvrzeno, že se zařadí po bok Angeliny Jolie a Alicie Vikander, které archeoložku cestující po světě ztvárnily v předchozích filmových adaptacích.

Tvůrčí vedení má na starosti Phoebe Waller-Bridge, která je zároveň scenáristkou, výkonnou producentkou a showrunnerkou. „Mám obrovskou radost, že právě Sophie Turner přijala roli Lary. Vyrůstala jsem na téhle postavě a možnost natočit seriál v takovém rozsahu je splněný sen. Celý tým sdílí vášeň pro Laru a je stejně odvážný a bláznivý jako ona,“ uvedla Waller-Bridge.

Tomb Raider casting zdroj: Amazon

Turner k obsazení dodala, že je pro ni pocta hrát hrdinku, která má tak silný odkaz: „Lara Croft pro mnoho lidí znamená neuvěřitelně moc a já do ní vložím všechno, co mám. Angelina i Alicia nastavily laťku vysoko, ale s Phoebe na kapitánském můstku jsme v bezpečných rukou. Nemůžu se dočkat, až diváci uvidí, co chystáme.“

Natáčení začne 19. ledna příštího roku. Na projektu spolu s Waller-Bridge a Turner pracují režisér a producent Jonathan Van Tulleken a showrunner Chad Hodge. Datum premiéry zatím Amazon neprozradil, ale seriál se objeví na streamovací službě Prime Video.

Současně s televizní adaptací Amazon ve spolupráci se studiem Crystal Dynamics připravuje i novou hru ze série Tomb Raider. Poběží na Unreal Enginu 5 a vývojáři slibují náročné hádanky i pestrou škálu protivníků.

Smarty.cz
Tagy:
seriál akční Tomb Raider Lara Croft adventura dobrodružná Tomb Raider (série) Sophie Turner
Zdroje:
Amazon
Hry:
Tomb Raider (Unreal Engine 5)
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání

Nejnovější články