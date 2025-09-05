Seriálový Tomb Raider našel svoji Laru Croft

Amazon oficiálně oznámil, že do hlavní role připravovaného hraného seriálu Tomb Raider obsadil Sophie Turner. Herečka, kterou většina diváků zná jako Sansu Stark ze Hry o trůny, byla s rolí Lary Croft spojována už loni na podzim. Nyní je potvrzeno, že se zařadí po bok Angeliny Jolie a Alicie Vikander, které archeoložku cestující po světě ztvárnily v předchozích filmových adaptacích.
Tvůrčí vedení má na starosti Phoebe Waller-Bridge, která je zároveň scenáristkou, výkonnou producentkou a showrunnerkou. „Mám obrovskou radost, že právě Sophie Turner přijala roli Lary. Vyrůstala jsem na téhle postavě a možnost natočit seriál v takovém rozsahu je splněný sen. Celý tým sdílí vášeň pro Laru a je stejně odvážný a bláznivý jako ona,“ uvedla Waller-Bridge.
Turner k obsazení dodala, že je pro ni pocta hrát hrdinku, která má tak silný odkaz: „Lara Croft pro mnoho lidí znamená neuvěřitelně moc a já do ní vložím všechno, co mám. Angelina i Alicia nastavily laťku vysoko, ale s Phoebe na kapitánském můstku jsme v bezpečných rukou. Nemůžu se dočkat, až diváci uvidí, co chystáme.“
Natáčení začne 19. ledna příštího roku. Na projektu spolu s Waller-Bridge a Turner pracují režisér a producent Jonathan Van Tulleken a showrunner Chad Hodge. Datum premiéry zatím Amazon neprozradil, ale seriál se objeví na streamovací službě Prime Video.
Současně s televizní adaptací Amazon ve spolupráci se studiem Crystal Dynamics připravuje i novou hru ze série Tomb Raider. Poběží na Unreal Enginu 5 a vývojáři slibují náročné hádanky i pestrou škálu protivníků.