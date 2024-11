Role Lary Croft v seriálu od Amazonu se zřejmě ujme Sophie Turner

15. 11. 2024 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Seriálová adaptace herní série Tomb Raider od Amazonu možná našla svou Laru Croft. O tom, že by se v roli ikonické archeoložky mohla objevit Sophie Turner, se spekulovalo už minulý měsíc, kdy se herečka měla zúčastnit castingu. Teď její potenciální účast údajně přešla do fáze vyjednávání o konkrétních podmínkách.

O hraném seriálu na motivy Tomb Raideru (neplést s animovaným Tomb Raider: The Legend of Lara Croft od Netflixu) se poprvé začalo mluvit loni v lednu s informací, že by se o jeho scénář mohla postarat Phoebe Waller-Bridge, herečka a autorka seriálů Fleabag nebo Killing Eve. Teprve letos v květnu Amazon existenci projektu vznikajícího ve spolupráci s Crystal Dynamics potvrdil, stejně jako fakt, že se na něm Waller-Bridge bude podílet z pozice producentky a scenáristky.

Od té doby se pochopitelně spekuluje, která ze současných hereckých hvězd by se role Lary Croft mohla ujmout po Angelině Jolie z přelomu milénia a Alicii Vikander z filmové adaptace z roku 2018. Magazín Deadline v říjnu přišel se zprávou, že o roli projevila zájem jak Sophie Turner, známá zejména coby Sansa Stark ze Hry o trůny, tak Lucy Boynton, kterou si můžete pamatovat třeba z Bohemian Rhapsody či z Vraždy v Orient expresu.

Do užšího kola výběru se měla dle Deadline dostat právě Sophie Turner. I v případě, že se tato informace oficiálně potvrdí, si na seriál Tomb Raider o Amazonu nejspíš ještě pěkných pár let počkáme. Vedle seriálové adaptace hodlá Amazon vydat také příští hru se sličnou archeoložkou v hlavní roli z dílny Crystal Dynamics, stejně jako plánuje natočit další film.

A pokud je vám to málo, případně se všechny zmíněné projekty zdají být příliš daleko, příští rok si můžete svou dávku Lary doplnit alespoň s remasterovanou kolekcí Tomb Raider IV-VI.