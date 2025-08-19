zdroj: Prime Video

Ukázka z druhé série Falloutu láká do New Vegas. Výprava začne těsně před Vánoci

19. 8. 2025 23:05 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Na sadu fotek z druhé série Falloutu během otevíracího večera Gamescomu navázala první ukázka, která potvrdila několik spekulací, slíbila mnoho fanouškovského mrkání a ukázala, že by druhá sezóna měla být o poznání výpravnější. Ale hezky popořadě.

Fallout seriál
Fallout seriál
Fallout seriál
Největší radost budou mít fanoušci nejlepšího Falloutu moderní éry, kterým je New Vegas. Příběh naváže na konec první série, kdy se Ella Purnell a Walton Goggins vydají do Mohavské pouště, kde navštíví několik ikonických lokací, jako je Dino Dee-lite Motel, Dinky the T-Rex a samozřejmě titulní město, které se hazardu nevzdalo ani po apokalypse.

Právě ve Vegas se navíc bude odehrávat významný segment z minulosti pojednávající o tom, jak nukleární válka vůbec začala. Goggins město navštíví v době jeho největší slávy a jeho kroky povedou i do resortu a kasina Lucky 38, kde se setká s Robertem Housem ztvárněným Justinem Therouxem.

Kolik času z celkové stopáže tato část zabere, je samozřejmě neznámou. Nicméně je jisté, že se v ní dozvíme i další informace o dozorkyni Vaultu 33, Betty. Postapokalyptická linka mezitím nabídne hromadu krve, jak se Lucy s Ghúlem budou snažit najít jejího otce, zatímco Maximus se pokusí o obrodu Bratrstva oceli.

Společně s ukázkou ještě dorazila sada oficiálních plakátů, které mimo jiné potvrzují informaci z konce traileru. Premiéra druhé řady je stanovená na 17. prosince letošního roku. Fanoušky čeká dohromady osm epizod, které budou vycházet v týdenních rozestupech. Na finále se proto podíváte 4. února 2026.

Tagy:
akční sci-fi RPG postapokalyptická postapokalypsa Fallout seriál Fallout
Zdroje:
The Hollywood Reporter, Prime Video, Bethesda
Hry:
Fallout 3 Fallout: New Vegas Fallout Fallout 2 Fallout 4 Fallout 76
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
