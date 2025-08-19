Ukázka z druhé série Falloutu láká do New Vegas. Výprava začne těsně před Vánoci

Na sadu fotek z druhé série Falloutu během otevíracího večera Gamescomu navázala první ukázka, která potvrdila několik spekulací, slíbila mnoho fanouškovského mrkání a ukázala, že by druhá sezóna měla být o poznání výpravnější. Ale hezky popořadě.
Největší radost budou mít fanoušci nejlepšího Falloutu moderní éry, kterým je New Vegas. Příběh naváže na konec první série, kdy se Ella Purnell a Walton Goggins vydají do Mohavské pouště, kde navštíví několik ikonických lokací, jako je Dino Dee-lite Motel, Dinky the T-Rex a samozřejmě titulní město, které se hazardu nevzdalo ani po apokalypse.
Právě ve Vegas se navíc bude odehrávat významný segment z minulosti pojednávající o tom, jak nukleární válka vůbec začala. Goggins město navštíví v době jeho největší slávy a jeho kroky povedou i do resortu a kasina Lucky 38, kde se setká s Robertem Housem ztvárněným Justinem Therouxem.
Kolik času z celkové stopáže tato část zabere, je samozřejmě neznámou. Nicméně je jisté, že se v ní dozvíme i další informace o dozorkyni Vaultu 33, Betty. Postapokalyptická linka mezitím nabídne hromadu krve, jak se Lucy s Ghúlem budou snažit najít jejího otce, zatímco Maximus se pokusí o obrodu Bratrstva oceli.
Společně s ukázkou ještě dorazila sada oficiálních plakátů, které mimo jiné potvrzují informaci z konce traileru. Premiéra druhé řady je stanovená na 17. prosince letošního roku. Fanoušky čeká dohromady osm epizod, které budou vycházet v týdenních rozestupech. Na finále se proto podíváte 4. února 2026.