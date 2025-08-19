Fotky z druhé série Falloutu naznačují návrat herní ikony
19. 8. 2025 | autor: Aleš Smutný

Na rovinu se přiznám, že i když mne seriálový Fallout bavil, rozhodně ho nevidím jako dílo bez chyb, spíše naopak. Seriál, který přes všechny slabiny, jakým je i všudypřítomný infantilní vliv Todda Howarda na předlohu, přesto dokázal překvapit a držet napětí. Dá se tedy říct, že se na druhou sezónu těším, i proto, že se vrací nejsilnější část seriálu, kterou je obsazení v čele s Waltonem Gogginsem a Ellou Purnell.

Že se bude pokračovat v rozvíjení nastolených dějových linií, potvrzuje i první série fotek, které ukazují jak hlavní aktéry, tak především dávají znát, že příběh konce světa nebude hrát druhé housle. Hned z první fotky, kde Walton Goggins stále ztvárňuje westernovou hereckou hvězdu na stopě spiknutí Vault-Tecu, je naznačené, že se snad podíváme do New Vegas – což by byl hezký, byť třeba krátkodobý výlet.

Stejně tak se asi dozvíme víc o dozorkyni nad Vaultem 33 Betty ještě v dobách před katastrofou. Vrátí se také Hank v podání skvělého Kylea MacLachlana. 

Tohle už je Hank po střetu s Ghúlem, všimněte si jizvy.

V novější dějové linii zjevně bude Lucy s Ghúlem pokračovat po stopě jejího otce a Maximus povede s nově získaným reaktorem studené fúze obrodu Bratrstva oceli.

Nejvíc nabitá potenciálem je linie Lucyina bratra Norma, který se zjevně dostane do kontaktu s členy dalších Vaultů (na fotce vidíte 61) a povede vlastní tažení za rozkrytím korupce Vault-Tecu a konspirace Overseerů. Snad se tahle linie neutopí ve vtípcích, které druhé polovině seriálu ubíraly na závažnosti.

Jsem zvědavý i na to, jestli tvůrci dostali vyšší rozpočet, aby mohli ukázat větší akční scény a měli k dispozici víc než dvě lokace v poušti, což je na Pustinu trochu málo. Může se zdát, že jsem na seriálový Fallout zlý, ale já se na něj opravdu těším. Jen jsem náročný, ostatně jako spousta milovníků prvních dvou her. V prosinci uvidíme, jak se druhá série popasuje s odkazem her i úspěchu jedničky.

