God of War míří do televize: Amazon slibuje věrnost rebootu, ale možná vytáhne i staré řecké kostlivce

Amazon chystá velkolepou seriálovou adaptaci God of War a podle showrunnera Ronalda D. Moora (Battlestar Galactica) se diváci mohou těšit na věrné zachování tónu a postav z oblíbeného rebootu z roku 2018. Přesto nepůjde o doslovné převyprávění: Tvůrci si nechávají prostor pro interpretaci a rozšíření mytologie. „Je to jako adaptovat gigantický román, plný detailů a možností, kam se s příběhem vydat,“ řekl Moore magazínu Collider na Comic Conu v San Diegu, kde zároveň potvrdil úzkou spolupráci s autorem předlohy Corym Barlogem.

Zajímavostí je, že seriál by mohl zabrousit i do Kratovy krvavé řecké minulosti. Moore sice detaily tají, ale naznačuje, že příběh starších her má v adaptaci své místo. Aktuálně se píšou scénáře jednotlivých epizod, natáčení začne nejdříve příští rok. I tak už má seriál potvrzenou druhou řadu, což naznačuje velké ambice Amazonu i Sony. Fanoušci a fanynky si tedy budou muset na severskou (a možná i řeckou) porci brutality na televizních obrazovkách ještě chvíli počkat, ale čekání by mělo stát za to.