Amazon věří God of War: Seriál dostal rovnou dvě řady, scenárista bojuje s ovladačem

18. 3. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Amazon momentálně pracuje na seriálové adaptaci God of War. Po pohádkovém úspěchu Falloutu (a dlouhém čekání na druhou řadu) americká korporace herním značkám podle všeho dost věří. Jak prozradil scenárista Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, For All Mankind), ještě před odvysíláním první řady si Amazon rovnou objednal i druhou sérii.

Moore se o tom zmínil během rozhovoru v podcastu The Sackhoff Show. „Momentálně pracuji na adaptaci videohry God of War, které si Amazon objednal rovnou dvě série,“ uvedl scenárista. „Doslova sedím ve scenáristické kanceláři, tohle je můj nový projekt.“

Zajímavostí je, že Moore není součástí seriálu od začátku. Do tvorby se zapojil až koncem loňského roku, kdy v rámci rozsáhlých změn odešla většina původního tvůrčího týmu. Projekt se tak v současnosti ve velkém přepisuje.

Scenárista také přiznal, že není příliš zkušený hráč. Od osmdesátých her žádné hry nehrál, u God of War mu prý nejvíc dává zabrat ovládání. „Ty dnešní ovladače…“ směje se. „R1? Který čudlík je R1? Aha, jsem mrtvý! Nemůžu se do toho úplně dostat.“

Seriál God of War zatím nemá oznámené herecké obsazení ani datum premiéry. Každopádně ale půjde o další velkou adaptaci hry od Amazonu, který loni sklidil úspěch se seriálovým Falloutem. Ten se letos vrátí s druhou řadou. Vedle toho chystá také hraný seriál podle série Tomb Raider a pokračování herní antologie Secret Level.

A co se plánů kolem God of War týče, Ragnarök z roku 2022 zakončil Kratovu severskou ságu, kdy spekulace naznačují, že by se bůh války mohl v příštím díle vydat do Egypta. Studio Sony Santa Monica má ale vedle pokračování pracovat také na úplně nové značce. Série v těchto dnech slaví 20. výročí od vydání prvního dílu. Každopádně, ať už se Kratos v budoucnu vydá kamkoliv, jeho dobrodružství nekončí – a to ani na obrazovkách, ani ve hrách.