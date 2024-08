Na čem pracují v Santa Monice tvůrci God of War? Podle šuškandy na nové značce

5. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Co se kutí v Sony Santa Monica? Naposledy jsme se dočkali roguelite přídavku Valhalla pro God of War Ragnarök, letos v září se pak hra dostane i na PC, ale o dalším projektu zatím můžeme jen spekulovat. Šéf studia Cory Barlog už přitom dříve řekl, že by rád stvořil nějakou vlastní značku. A podle nedávné šuškandy se právě na novém intelektuálním vlastnictví může v dílnách studia Santa Monica pracovat.

Pro náznaky stačí zavítat na sociální síti LinkedIn, kde jeden z vývojářů Glaucus Longi sdílí své pracovní úspěchy. „Santa Monica Studias mi dali možnost vrátit se jako šéf designu postav, abych se staral o tvorbu hrdinů pro jejich novou značku. Takže tady jsem, nadšený, že jsem zpátky a s posádkou posouváme design postav ve videohrách dále,“ těsí se na budoucnost Longi. Po dvou dílech rebootovaného God of War si grafik odskočil do Striking Distance Studios pracovat na hororu The Callisto Protocol, pak na chvíli do Unknown Worlds k Subnautice, aby nakonec skončíl zase zpátky v Santa Monice.

Mimochodem, Cory Barlog, režisér veleúspěšného God of War, už vývoj Ragnaröku neřídil, podílel se na něm pouze jako producent. Je tedy docela pravděpodobné, že si po úspěchu první hry u Sony vydupal vlastní vysněnou značku, která je už několik let v přípravě. Snad se o ní dozvíme víc podrobností co nejdříve.

Zároveň to ale znamená, že o budoucnost Krata nemusíme mít obavy, protože v Santa Monice zjevně pracuje víc týmů, které zvládnou vyvíjet několik projektů současně. Navštíví Kratovy čepele příště konečně egyptský panteon?