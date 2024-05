Nabruste sekeru, Kratos míří na PC s kompletní verzí God of War Ragnarök

31. 5. 2024 8:13 | Novinky | autor: Adam Homola

God of War Ragnarök se 19. září dočká očekávaného debutu na PC, a to včetně DLC Valhalla, jak oznámila Sony během akce State of Play. Jen pozor, pro hraní bude vyžadován účet na PlayStation Network – sice nevíme proč vlastně, ale alespoň to tentokrát Sony říká rovnou a naprosto jasně.

Port mají na svědomí tvůrci z Jetpack Interactive a v podstatě bude obsahovat asi tak nějak všechno, co byste od takového titulu čekali. Konkrétně tedy odemčený framerate a rozlišení 4K, podporu pokročilé technologie upscalingu, včetně Nvidia RTX DLSS, AMD FSR a Intel XeSS, které umožní vyšší grafické nastavení a výstupní rozlišení. A nebude chybět ani podpora ultraširokoúhlých obrazovek, na kterých umožní hrát s poměrem stran 21:9 a 32:9.

Hned při vydání bude God of War Ragnarök na PC obsahovat všechny aktualizace a režim New Game+. Samozřejmostí je pak i režim Valhalla, který se do verze pro PS5 dostal výrazně později, ale na PC bude přítomen od začátku.

God of War Ragnarök se tak v září připojí k dalším bývalým exkluzivním hrám pro PlayStation, jako jsou Days Gone, Horizon Forbidden West a Marvel's Spider-Man, které se postupem času objevily i na PC. Hermen Hulst, budoucí generální ředitel PlayStationu, se nedávno podělil o informaci, že zatímco hry jako služby (např. Helldivers 2) se budou na PC objevovat souběžně s jejich vydáním na PS5, velké AAA singleplayerové tituly se na PC dostanou vždy až po čase.