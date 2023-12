„Kratos příliš vyměkl,“ myslí si tvůrce prvního God of War

20. 12. 2023 11:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Herní designér David Jaffe sice už pár let hry přímo nevyvíjí, v historii průmyslu ale nechal hned dva nesmazatelné otisky: Jednak stál u zrodu kdysi velmi populární (a díky nové seriálové adaptaci možná brzy se navrátivší) série Twisted Metal, hlavně je ale jedním z tvůrců značky God of War a u jejích prvních dvou dílů figuroval ve vedení vývoje.

Jaffe se naposledy herně přihlásil o slovo s multiplayerovou střílečkou Drawn to Death, která navzdory originální estetice jako vypadlé ze školního sešitu drsného puberťáka žádnou velkou díru do světa neudělala. Od té doby se věnuje hlavně své internetové show Gabbin' + Games, ve které si často nebere servítky. A bohužel občas také působí, jako by nikdy nepřestal být tím drsným puberťákem se sešitem plným malůvek.

Aktuálně se mu povedlo rozčeřit vody prohlášením, že není úplně spokojen se současným směřováním série God of War. Ve zhruba sedmiminutovém segmentu Jaffe přirovnává moderní God of War k novějším dílům filmové série Indiana Jones a říká, že zkrátka nechce, aby se zavedené postavy měnily. Je mu prý úplně ukradené, čím si procházejí členové vývojářského týmu a jaké své životní zkušenosti chtějí vložit do hry (šéf vývoje rebootu God of War z roku 2018 Cory Barlog v minulosti opakovaně popisoval, jak se v příběhu projevila jeho čerstvá zkušenost s otcovstvím).

Jaffe chce zkrátka to, o čem byl God of War při svém vzniku, tedy planoucí hněv a extrémní násilí. Podle něj aktuální podoba značky zkrátka není God of War, nebo alespoň pro něj. Chápe ale, že se současné směřování lidem líbí.

Sami vývojáři ze studia Santa Monica po vydání rebootu označovali původní trilogii za období dospívání. Nový Kratos, který se snaží držet své emoce na uzdě, je podle mnohých mnohem silnější a zajímavější postavou s komplikovanějším a propracovaným charakterem. Na Jaffeova slova Twitteru nechápavým gifem reagoval i sám Barlog, vztahy mezi oběma designéry zjevně nejsou ve vrcholné formě.