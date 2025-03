God of War slaví 20. výročí updatem pro Ragnarök s retro skiny

17. 3. 2025 13:02 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Série God of War slaví 20. výročí a Sony se rozhodla jubileum oslavit 20. března bezplatným updatem pro God of War Ragnarök. Aktualizace přidá do hry klasickou zbroj Dark Odyssey pro Krata, inspirovanou černo-zlatým vizuálem z God of War II. Kromě třídílné sady brnění si budete moct přebarvit také několikero štítů i zbraně, stejně jako do temnoty se zlatými detaily odít Atrea a Freyu.

zdroj: Sony zdroj: Sony

Tím oslavy dvou dekád Krata a jeho řezničiny v řeckém a severském panteonu nekončí. Sony také odhalila dvousvazkovou retrospektivní knihu o historii série, sběratelské printy, trička a speciální výstavu v kalifornské galerii Nucleus. Mezi fanoušky nicméně nejvíc pozornosti vzbudil 170centimetrový plyšový maňásek hada Jörmungandra s magnetickou sekerou Leviathan v tlamě.

zdroj: Sony

Studio Santa Monica na blogu PlayStation zavzpomínalo, jak při vydání první hry v roce 2005 nikdo nečekal, jak úspěšná série se z God of War stane. Nezbývá než popřát Kratovi dalších 20 let plných epických soubojů – další kroky boha války by mohly směřovat do Egypta.