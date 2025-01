God of War by opravdu mohl zamířit do Egypta. Sony nabírá blízkovýchodní herce

28. 1. 2025 10:45 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kam dopadne ničivá pěst boha války Krata příště? O tom se spekuluje už od konce God of War Ragnarök (a bude vůbec hlavní postavou dalšího God of War Kratos, aha?). Spekulace, zbožná přání, ale i náznaky ve hře dávají důvod si myslet, že příští výletní destinací budou zlatavé písky Sahary. A potvrzuje to i insider a novinář DanielRPK.

Podle jeho zpráv a zdrojů Sony pořádá casting na neoznámenou AAA hru, do které specificky poptává herce a herečky z Blízkého východu. Má je shánět právě pro nový God of War, který se bude zaobírat egyptskou mytologií.

Egypt byl v hledáčku studia Santa Monica už dříve. Kratos se měl plavit přes řeku smrti Duat ještě dříve, než vůbec vstoupil na sever. Právě masakrování panteonu bohů s rozličnými zvířecími hlavami bylo na talíři, ale studio se nakonec rozhodlo dát v rebootu přednost severským mýtům a pověstem.

Osobně bych třeba rád viděl i spin-off s Kratovým synem Atreem. Je velice možné, že se otec a syn vydají do Egypta spolu, ale závěr Ragnaröku naznačuje, že Atreus si hledá roli ve světě sám. Mimochodem mezi rebootem God of War a právě Ragnarökem je čtyřletý odstup. To znamená, že bychom se nového dílu mohli dočkat příští rok, pokud nepůjde o zásadní překopání herního designu a další velký restart.