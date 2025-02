V březnu by mělo přijít oznámení remasterů God of War, tvrdí spolehlivý insider

24. 2. 2025 18:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Šuškanda pokračuje, voda víří a okolo starých dílů slavné akce God of War se zákonitě něco musí dít, protože kadence různých skorozaručených zpráv, spolehlivých drbů a nepotvrzených, ale zcela důvěryhodných zkazek o různých projektech je tak vysoká, že by bylo zkrátka s velkým podivem, kdyby se nic nedělo. Na každém šprochu a tak dále.

Ono tajemné něco má konkrétně být sada remasterů původní řecké trilogie God of War (respektive hexalogie, počítáme-li i dva spin-offy na PSP a prequel Ascension), jenže leakeři a insideři se neumí shodnout, kdy se vlastně dočkáme oficiálního potvrzení.

Poprvé bylo o údajných remasterech slyšet koncem loňského roku. Měly se chystat k příležitosti dvacátého výročí značky a k oznámení mělo dojít během galavečera The Game Awards 2024. Nestalo se. Následně se začalo proslýchat, že se remastery představí na únorové akci State of Play. Nestalo se.

Podle spolehlivého insidera Jeffa Grubba se ale publikum nemusí bát, remastery se opravdu chystají, jen si ve studiu v Santa Monice zkrátka dávají načas s oznámením, jak zmínil na sociální síti BlueSky. Oficiálně bychom se o nich prý měli dozvědět ve stejnou dobu, kdy se v galerii Nucleus v kalifornské Alhambře otevře výstava k oslavě zmiňovaného dvacetiletého výročí God of War. Teď už doopravdy.

Výstava se bude konat mezi 15. a 23. březnem, k oznámení oprášeného Kratova pustošení řeckého panteonu by proto mělo dojít do měsíce. Pokud má tedy Grubb pravdu, samozřejmě. Uvidíme, jak se situace nakonec vyvine, zda se remastery opravdu chystají, a hlavně kterých her se modernizace doopravdy týká. Protože, jak už padlo, Kratovo řecké období se rozpíná přes šest her (mobilní God of War: Betrayal z roku 2007 bych upřímně moc nečekal). Můžeme se těšit na opravdu kompletní sadu?