Max a Chloe na malých obrazovkách. Life is Strange se dočká hraného seriálu

S těmi seriálovými/filmovými adaptacemi videoher se roztrhl pytel. Zatímco se na filmová plátna vrací Silent Hill a Amazon potvrdil přípravy seriálového Wolfensteina, najde se místo i pro trochu přístupnější látku, která si o podobnou péčí vysloveně říká – série Life is Strange.
Tu do svého portfolia zařazuje opět Amazon, který se rozhodl, že do hrané podoby převede příběh prvního dílu, kde se střetla Max s Chloe. Jejich životy poznamenala katastrofa a také schopnost manipulovat s časem času. Při vyšetřování ústřední záhady pak odhalí temnou stránku svého městečka, která před ně postaví několik důležitých rozhodnutí.
Amazon navíc nenechává nic náhodě a do role scenáristy, výkonného producenta a showrunnera postavil Charlie Covell, tvůrce stojící za skvělou temnou komedií The End of the F**ing World a seriálem Kaos. Projekt současně producentsky zaštítí samotný Square Enix a společnosti Story Kitchen a LuckyChap.
„Dlouhá léta nás mnoho lidí žádalo, abychom vytvořili televizní seriál na motivy Life is Strange. Jsme velice rádi, že jsme se konečně spojili s Amazon MGM Studios, o kterých jsme přesvědčení, že odvedou skvělou práci a vdechnou život našemu světu,“ řekli Jon Brooke a Lee Singleton, vedoucí Square Enix.
Vzhledem k tomu, že stín prvního dílu se pokračováním nepovedlo úplně překročit, dává smysl, že se seriál minimálně ve své první sérii zaměří na původní příběh. Je pak otázka, jestli se v případě úspěchu bude pokračovat dalšími díly a vznikne seriálová antologie, nebo jestli se původní příběh roztáhne do většího množství epizod.
Amazon každopádně pořádně šlape do videoherního rybníčku. Kromě oznámeného Life is Strange ještě chystá zmíněného Wolfensteina, druhou sezónu Falloutu, hranou Laru Croft, God of War, Mass Effect i seriál z prostředí Warhammer 40,000.