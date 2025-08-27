Silent Hill se vrací na filmová plátna. První teaser láká na děsivý návrat do mlhy

Hororová série Silent Hill se opět hlásí o slovo. Tvůrci dnes zveřejnili první teaser trailer k chystanému filmu Return to Silent Hill, který vzniká jako třetí snímek podle slavné hororové značky od Konami. Ve čtyřiceti sekundách se ukazuje samotné titulní město, mlha nebo ikonický Pyramid Head.
Do režisérského křesla se vrací Christophe Gans, který už v roce 2006 natočil původní filmový Silent Hill. Tentokrát se chopil i scénáře, na němž spolupracoval se Sandrou Vo-Anh a Williamem Schneiderem.
zdroj: Cineverse
„Return to Silent Hill je adaptací vytvořenou s hlubokým respektem k opravdovému mistrovskému dílu – ikonickému Silent Hillu 2 od Konami. Doufám, že si fanoušci tento nový film užijí,“ uvedl Gans v květnu, když společnost Cineverse oznámila, že se ujme distribuce snímku v USA.
Hlavní role ztvární Jeremy Irvine jako James Sunderland, Hannah Emily Anderson coby Mary Crane a Evie Templeton jako Laura, stejně jako v loňském remaku. O hudební doprovod se postará autor soundtracku k předloze a dvorní skladatel celé série Akira Jamaoka.
Příběh se inspiruje dějem Silent Hillu 2, kde James dostane záhadný dopis od své zesnulé lásky Mary. Podle oficiální synopse ho tato stopa zavede do města Silent Hill, které mezitím pohltila temnota. Při hledání Mary se James setká s děsivými příšerami a postupně odhaluje pravdu, která jej dovede až na samou hranici šílenství.
Na produkci se podílejí společnosti Davis Films a producenti Samuel a Victor Hadida. Return to Silent Hill zamíří do kin 23. ledna 2026, stále však není jasné, kdo se ujme distribuce v tuzemsku a jestli se snímek podívá na plátna i u nás.
Kromě filmové adaptace probíhá čilý ruch i kolem herní série. Zatímco Bloober Team po úspěchu remaku dvojky chystá moderní předělávku prvního dílu z roku 1999, Konami na konci září vypustí do světa Silent Hill f zasazený vůbec poprvé do Japonska. Už teď si můžete přečíst Jakubovy dojmy po čtyřech hodinách hraní.