Hororová klasika opět ožije na plátně. Return to Silent Hill zamíří do kin příští rok

19. 6. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Režisér Christophe Gans, který v roce 2006 přenesl děsivé uličky města Silent Hill na filmové plátno, se vrací s novou adaptací, tentokrát inspirovanou Silent Hillem 2. Snímek Return to Silent Hill dorazí do amerických kin 23. ledna 2026 v distribuci Cineverse, jak informuje magazín Deadline. Fanoušci tak mohou začít odpočítávat dny do návratu do města ztracené lásky a nevýslovných hrůz, byť zatím nevíme, jestli se snímek podívá do kinosálů i u nás, nebo si budeme muset počkat na verzi pro domácí sledování.

Film byl poprvé oznámený už v roce 2022 v rámci snah Konami o resuscitaci věhlasné hororové série společně s vlnou nových herních projektů včetně oceňovaného remaku od Bloober Teamu, silně experimentálního Silent Hill: Ascension, stále tajemného Townfallu a připravovaného Silent Hill f.

Uprostřed nálože herně hororových novinek však filmová adaptace mohla snadno zapadnout. Dnes už ale víme, že se chystá návrat pod vedením režiséra, který už má se značkou zkušenost. Atmosféru v první filmové verzi tehdy zachytil víc než obstojně a ačkoliv mu finále trochu ujelo, pořád jde o jeden z těch lepších filmů na motivy her.

Hlavní roli Jamese, trýzněného muže pátrajícího po ztracené lásce, ztvární Jeremy Irvine, zatímco role Mary (či jejího přeludu...) se ujala Hannah Emily Anderson. Lauru stejně jako v nedávném remaku hraje Evie Templeton. Za hudebním doprovodem stojí dvorní skladatel celé série Akira Jamaoka.

První informace naznačují, že film se sice bude držet ducha hry, ale zároveň se nebojí změn. Podle dřívějších úniků totiž hlavní postavy nebudou v této verzi manželé, což může naznačovat jinou dynamiku jejich vztahu, ale i důvod, proč se James vydává zpátky do města zahaleného hustou mlhou.

„James, muž zlomený po konci vztahu se svou životní láskou Mary, obdrží záhadný dopis, který ho volá zpět do Silent Hillu,“ stojí v oficiálním popisku. „Tam nalézá město, které kdysi znal, proměněné neznámým zlem. Během zoufalého hledání Mary potkává děsivé stvůry a začíná odkrývat záhadu toho, co se s městem stalo. Čím hlouběji proniká do temnoty, tím více odhaluje děsivou pravdu a začíná bojovat, aby si zachoval příčetnost a mohl zachránit svou jedinou pravou lásku.“

Zda film obstojí ve srovnání s herní předlohou, zjistíme až po premiéře. Silent Hill 2 od Bloober Teamu, který prodal víc než dva miliony kopií a získal si přízeň kritiky i fanoušků, nastavil laťku dost vysoko. Studio navíc mezitím oznámilo, že chystá i remake prvního dílu série.