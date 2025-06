Hledání dcery v moderním mlžném městě. Konami oznámilo Silent Hill Remake

Japonská herní společnost Konami včera uspořádala vlastní event Konami Press Start Live, kde se pochlubila novinkami o svých připravovaných projektech. Na samotný závěr si nicméně připravila opravdovou pecku, jelikož nonšalantně oznámila vývoj remaku prvního dílu série Silent Hill.

The dense fog returns!



We are thrilled to announce that a #SILENTHILL remake project is in the works at Bloober Team, developed in close cooperation with our friends from @Konami!#KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/Kn38a0BN3K