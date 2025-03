Další remake Silent Hillu? Bloober pokračuje ve spolupráci s Konami s novou hrou

26. 2. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Bloober Team se nad očekávání dobře zhostil remaku legendárního hororu Silent Hill 2, které vyústilo v krásné hodnocení 86 na Metacriticu a více než 2 miliony prodaných kopií. Zjevně symbiotická spolupráce mezi polským studiem a Konami tím nekončí. Firmy se dohodly a chystají další společný projekt.

„Naše spolupráce s Konami byla neuskutečně plodná a úspěch Silent Hillu 2 mluví za sebe. Díky sdílení vzájemných zkušeností jsme byli schopní stvořit hru s vysokými produkčními hodnotami. Samozřejmě teď nemůžeme o budoucnosti mnoho prozradit, ale jsme přesvědčení, že fanoušci budou z našeho projektu stejně nadšení jako my,“ řekl šéf Blooberu Piotr Babieno.

Ze značek ve vlastnictví Konami na první dobrou přichází v úvahu další Silent Hill. Ať už první, nebo rovnou třetí díl, byť v případě pozdějšího pokračování by byly restaurátorské práce zřejmě jednodušší a přímočařejší, protože se typově jednalo o hru podobnou dvojce. Nicméně by Bloober mohl klidně opustit své zajeté hororové koleje a vydat se třeba akčnějším směrem. Pod Konami spadají například série Castlevania nebo Contra, a takový roguelite bullet hell nebo gotická řezba ve stylu Dark Souls by nemusela být marná.

Zatímco samo Konami chystá vzkříšení jiné zásadní značky, letos v srpnu skrz remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Bloober Team kromě čerstvě potvrzeného projektu pracuje ještě na vlastní hře. Cronos: The New Dawn bude postapokalyptický horor z blízké budoucnosti pustiny východní Evropy. Do alternativní postapokalypsy bychom se měli vydat ještě letos na PC, Xboxu Series X/S a PS5.