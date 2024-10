Bloober Team nás postraší postapokalyptickým survival hororem Cronos: The New Dawn

18. 10. 2024 9:07 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Polský Bloober Team se v mých očích neskutečně vyšvihl remake Silent Hillu 2. Už příští rok se ukáže, jestli obhájí svoji pozici jako tvůrci kvalitních hororů s autorským Cronos: The New Dawn. Udrží si vysoko nastavenou laťku, nebo opět sklouznou do domýšlivých a jednorozměrných hororů jako v The Medium a The Layers of Fear?

Minimálně zasazením jejich nové hry si ale Bloober Team okamžitě získává pozornost. Podíváme se totiž do alternativní postapokalyptické budoucnosti. Pustiny měst po kataklyzma se proměnily ve smrtící labyrint plný odporných monster z pozůstatků lidstva a polské studio hodlá mnohem více využívat prvků survival hororu. V roli Poutníka budete ve zdevastovaném světě hledat trhliny v čase, které vás vrátí do Polska 80. let.

To znamená akce, nechutné příšery, brutalismus, povědomá architektura východní Evropy, hned se tetelím blahem, protože designově a stylem Cronos: The New Dawn vypadá prostě fantasticky. A možná, když se nebude zbytečně patlat v psychologickém hororu a pustí se cestou přímočařejších nechutností, šťavnaté akce a pořádné atmosféry, jako třeba Dead Space, bude to fungovat mnohem lépe než v jiných hrách od Blooberu, které se přecejen trochu rochní ve vlastní důležitosti.

Ostatně nemusíme čekat nijak dlouho, Cronos: The New Dawn vyjde už příští rok na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S a mé tělo je připraveno, byť tajně doufám, že je v Krakově taky tým, který pracuje na dalším remaku ze série Silent Hill.