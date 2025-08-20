Dojmy z Gamescomu: Obavy rozptýleny. Silent Hill f si bere to nejlepší z dvojky

O pohnutém renomé a minulosti značky Silent Hill netřeba vést sáhodlouhé diskuze. Asi všichni fanoušci psychologického hororu značku až do minulého roku považovali více méně za mrtvou a občasné posmrtné křeče ve stylu Short Message a Ascension jí pohřbívaly ještě hlouběji do zapomnění.
Musel přijít až polský Bloober Team a značku oživit skvělým remakem legendárního Silent Hillu 2. Konami, respektive studio NeoBards, se teď pokouší převzít planoucí pochodeň a sérii vyvést ještě dál ze tmy dílem s japonskou příchutí – Silent Hill f. Se hrou jsem na Gamescomu strávil bezprecedentní čtyři hodiny a musím říct, že to vypadá na návrat ve velkém stylu, který je tak silenthillovský, jak jen může být.
Město v mlze
Zapadlé město Ebisugaoka má svoji zlatou éru dávno za sebou. Bývalá hornická osada, která vznikla kolem dolů v nedalekém pohoří, pomalu chátrá. Doly byly vytěžené, většina mladých se odstěhovala a velké části města zejí prázdnotou. Vyrůstat v takovém prostředí není vůbec okouzlující. Obzvlášť, když vyčuhujete ze zajetých kolejí tradičně konzervativní japonské společnosti jako Hinako.
Dcera agresivního alkoholika, blahosklonné matky a sestra dokonalé a krásné Junko, která nikdy neudělala nic špatně. Zato Hinako je černá ovce, která odmlouvá, není moc přitažlivá, kamarádi ji pomlouvají za zády, a ještě si ráda hraje s chlapci a vůbec se nechová jako podřízená dívenka, která má být hlavně tichá a poslušná.
Když Ebisugaoku začne po obzvlášť vyhrocené hádce mezi Hinako a otcem halit přízračná mlha, ve městě se začnou ztrácet lidé, ulice zaplní nechutné příšery a celé čtvrti pohlcuje podivný červený mech. Vítejte v Silent Hillu po Japonském způsobu.
Bojíme se, jak to máme rádi
Můžu vás ujistit, že děsivé noty, kterými jsou starší díly série tak slavné, rezonují i v Silent Hill f. Od začátku leží pod tím očividným děsem groteskních příšer, smrti a přežití mnohem temnější témata o lidské psychice. Šikana, společenské otázky, podřízení se očekávání rodičů... přestože je Hanako dospívající, nejsou to témata fádní. Hlavně jsou podaná tak autenticky a dospěle, že nemáte pocit, že byste snad sledovali nějaké naivní teenage drama. V žádném případě. Naopak hra má potenciál vykřesat ve vás některá traumata, která jste v sobě už dávno udusali.
„Efko“ má v této rovině hodně společného s legendární dvojkou. Hlavně nic není takové, jako se na první pohled zdá a všechno je... divné. Postavy se chovají podivně, říkají občas podivné věci, Hanako se občas místo Ebisugaoky probudí v podivné temné realitě. Prvky, které vám okamžitě budou povědomé, pokud jste se do zamlženého městečka Silent Hill ponořili třeba v loňském remaku. A po čtyřech hodinách mám mnohem více otázek než odpovědí. Počítám, že na spoustu z nich nedostanu jednoznačnou odpověď a místo toho si konotace budu muset domyslet. A přesně o tom slavná hororová série je! Nedivil bych se, kdyby Hinako ukrývala nějaké hodně ošklivé tajemství.
Když Silent Hill f neděsí vaši psyché, umí se postarat o znepokojivé a viscerální výjevy velmi přímočaře. Odporné posešívané „cosi“ s klouby v nepřirozených úhlech je nechutné sledovat, ať potkáte první nebo padesáté. Něco mezi manekýnou a Lying figures pokroucené v takových úhlech, že mnohdy ani netušíte, kdy je k vám stvůra zády.
Design monster je, z těch několika exemplářů, co jsem mohl vidět, parádně nechutný, pokřivený a plný evokativních náznaků. Hra nespoléhá na laciné lekačky, ale pečlivě budované napětí.
Tak kde číhají ty souls?
Ebisugaoka je příjemně otevřená se spoustou zdánlivě opuštěných domů a nepovinných odboček, ve kterých najdete třeba nějaké zásoby nebo útržek deníku, který vám vyjeví pohnuté osudy místních obyvatel. Rozhodně ale hra nepůsobí jako rozmáchlý open world. Tedy s poznámkou pod čarou, že je otázka, jak to bude vypadat v dalších lokacích. Zjevně se ale bude střídat hlavní „město“ s většími úrovněmi – například střední školou – a dalšími prostředími v různých stádiích reality.
I přes prapodivné prupovídky marketérů o zakčnění série a přiblížení ji modernímu publiku, je Silent Hill f pořád survival horor. Ano, souboják je propracovanější než v jiných dílech série a s přimhouřením obou očí má nějaké styčné prvky se souls, ale rozhodně to není gró. Pořád platí, že dva základní protivníci jsou problém a vyhýbat se konfliktu je cesta k úspěchu.
Hinako umí uhýbat, umí protiútok, a chladnou zbraní dokáže zasadit lehký nebo těžký útok. Jenže taky má svalové výdrže asi jako náctiletá školačka, takže můžete zapomenout na nějaká komba a kličkování mezi údery rezavých nožů. Vaše útoky jsou neohrabané, hodně záleží na načasování a Hinako toho sama moc nevydrží. Bodejť, školačka se po nocích neučila máchat naginatou. Dvakrát, třikrát špatně uskočíte nebo zaútočíte příliš pozdě a čeká vás rychlý konec.
Beru to jako ústupek tomu, že ve hře zřejmě nebudou střelné zbraně (čistě spekuluji) a jednotlačítkové máchání kovovou trubkou by se asi dříve zajedlo. Stejně jako v minulosti ale akční složka nedominuje. Dokonce i velmi lehký systém vylepšování postavy je spíše o menším přizpůsobení hratelnosti než nějakém zásadním RPG systému známém z moderních akčních adventur. Můžete nacházet třeba posilovací přívěsky nebo artefakty, které u svatyně směníte za přízeň a za ni si potom nakoupíte více zdraví, výdrže nebo přívěsků.
Za přízeň můžete měnit i některé předměty, což před vás staví zajímavé rozhodování, jestli raději neprodat nějaké léčivé předměty a nenakoupit si větší zdraví nebo nový posilovací medailon nebo si je šetřit pro zmutovaného strýčka příhodu.
Unreal engine kreslí tradičně perfektně detailní prostředí. Japonsko 60. let vypadá úchvatně a rozhodně nejde jenom o laciný reskin, který má nalákat japanofily. Ve hře se mísí témata a mytologie, která by jinde nefungovala. Na své si přijdou i audiofilové, které zaujme soundtrack atmosférický jako hustá mlha, a hlavně výborná práce s nazvučením. Slintání a skřeky příšer pořádně mrazí na zádech.
zdroj: foto: Sony Playstation
Byl jsem skeptický. Ostatně jako před vydáním Silent Hillu 2 Remake, ale po tom, co jsem si mohl zahrát, se mé obavy rozplynuly a japonská exkurze do psychologických hrůz by mohl být druhý skvělý zářez, který značce tak dlouho chyběl.
Silent Hill f vyjde 25. září PC a PlayStation 5.