Seriál God of War od Amazonu dostal zelenou

15. 12. 2022 10:45 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Amazon oficiálně potvrdil jarní spekulace o hraném televizním seriálu na motivy herní série God of War. Podle informací magazínu The Hollywood Reporter má být chystaná adaptace připravovaná od března, přičemž se scénář má v duchu rebootu z roku 2018 soustředit na Kratovu roli otce, nikoliv na brutální mašinu na zabíjení ve starověkém Řecku z dřívějších her.

Na Prime Video už má seriál dokonce oficiální popisek: „Po smrti své milované ženy se Kratos společně s odcizeným synem vydává na nebezpečnou cestu, aby splnil její poslední přání – rozprášit její popel z nejvyššího vrcholu. Kratos brzy pochopí, že tato cesta je epickým úkolem v přestrojení, která má otestovat pouta mezi otcem a synem, přičemž ho donutí se postavit novým bohům a monstrům kvůli osudu celého světa.“

O produkci seriálu na motivy God of War se postará trojlístek Sony Pictures Television, Amazon Studios a PlayStation Productions. Showrunnerem adaptace se stal Rafe Judkins, mezi jehož nejslavnější počiny patří seriál Kolo času, jako scenárista se pak podílel na letošním Uncharted. Na seriálu bude pracovat společně s tvůrci a výkonnými producenty The Expanse, Markem Fergusem a Hawkem Ostbym, kteří se stávají jeho scenáristy a producenty.

Seriálová adaptace God of War je teprve druhým oficiálně oznámeným projektem Amazonu na motivy videohry, který momentálně dokončuje seriál ze světa Falloutu. Spekuluje se nicméně i o seriálu na motivy sci-fi RPG Mass Effect, který Amazon zatím nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Chystaných filmů a seriálů na motivy herních sérií od ostatních produkčních společností a streamovacích platforem je nicméně požehnaně – jen samotný Netflix chystá hrané či animované adaptace Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, Tomb Raider, Splinter Cell a dalších.

Kdy bude mít seriálová adaptace premiéru nebo kdo si v ní zahraje, zatím nevíme. Na Redditu už se před časem experimentovalo s umělou inteligencí a tvářemi slavných herců naroubovaných na Krata, které si můžete prohlédnout v galerii. K mým favoritům z ní patří Tom Hardy a Gerard Butler. Kdo by se rolí v seriálu God of War měl ujmout podle vás?