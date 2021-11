Amazon údajně připravuje seriál podle Mass Effectu

24. 11. 2021 11:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Amazon se chystá podepsat smlouvu s Electronic Arts na seriálovou adaptaci oblíbené RPG série Mass Effect. Uvádí to magazín Deadline s odvoláním na šéfku Amazon Studios, Jennifer Salke. Oficiální oznámení by mělo záhy následovat.

Další detaily projektu zatím neznáme – jasné není ani to, zda bude seriál hraný, či animovaný. Amazon Studios momentálně chystají i další herní adaptaci, a to hraný seriál na motivy Falloutu.

Mass Effect by se tím mohl zařadit do rostoucí řady her s chystanou seriálovou adaptací, ať už jde o The Last of Us od HBO, Assassin’s Creed od Netflixu, Halo od Paramountu, nebo Twisted Metal od Sony.

Salke prohlásila, že Amazon chce v budoucnu více šlápnout do pedálů fantasy žánru, přičemž tento záměr jen podpořil úspěch nedávné premiéry seriálu Wheel of Time. Případný seriál podle Mass Effectu ale rozhodně není hudbou blízké budoucnosti – Amazon Studios mají momentálně plné ruce práce s dokončením vysokorozpočtové adaptace Pána prstenů, která má na obrazovky streamovacích služeb zamířit v září 2022.