Amazon údajně chystá seriál God of War

8. 3. 2022 13:49 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony se zřejmě rozhodlo mocně šlápnout do adaptací svých herních značek. Filmové Uncharted můžete právě teď zhlédnout v kinech, na seriálu The Last of Us s premiérou příští rok se intenzivně pracuje a v přípravě je i řada dalších projektů jako seriál podle Twisted Metal, filmový Ghost of Tsushima či Jak & Daxter.

Podle magazínu Deadline by se v blízké době svého seriálového zpracování měla dočkat i další zásadní vlajková loď PlayStationu – God of War. Na hraný seriál s mýtickým bohem války si má brousit zuby Amazon se svou službou Prime Video.

Jednání mají být dle zdrojů magazínu poměrně daleko, mezi hlavní tvůrce a producenty by se měl zařadit scenárista filmového Uncharted a producent i showrunner seriálu Kolo času Rafe Judkins spolu s Markem Fergusem a Hawkem Ostbym, což je dvojice, která se scenáristicky podílela na seriálu Expanze, na prvním Iron Manovi či na Oskara nominovaném snímku Potomci lidí.

Zástupci Sony ani Amazon Studios, kde by seriál měl v koprodukci vznikat, se k záležitosti zatím nevyjádřili. Obě firmy jsou v poslední době velmi aktivní, co se plánovaných adaptací her týče: Amazon spolu s Killer Films chystá televizní seriál na motivy Falloutu s Waltonem Gogginsem v hlavní roli, připravuje také seriálový Mass Effect. Nadnárodní korporace navíc nedávno uzavřela smlouvu s produkční společností dj2 Entertainment, která se podílela na filmovém Sonicovi, ale vlastní licence na adaptace řady herních značek jako Life is Strange, Disco Elysium, It Takes Two, Sleeping Dogs a spoustu dalších – většinu z nich ovšem již poměrně dlouho a bez viditelných výsledků.

Zdroje Deadline je nutné brát s jistou rezervou, rozhodně ale jde o jedny z věrohodnějších. Můžeme se tak pustit do spekulování, kdo by měl v seriálu God of War obsadit roli Krata, či zda se kamery vydají spíše do Řecka v duchu původní trilogie, anebo vsadí na populární sever. Vikinská vlna sice už pomalu opadá, ale nemám obavy, že by se v téhle veslici pro Krata ještě nenašlo místo.