Seriál Twisted Metal dostal zelenou, šrotování vozidel může začít

23. 2. 2021 12:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Drsné destrukční derby Twisted Metal s pořádně bizarní skupinkou hrdinů vyšlo poprvé ještě na původním PlayStationu a (prozatím) naposled se o slovo přihlásilo v roce 2012 na PlayStationu 3. Pozapomenutou slávu brutálních automobilových soubojů má připomenout seriálové zpracování, o němž jsme poprvé slyšeli před dvěma lety.

Nové informace říkají, že autoři dostali zelenou, a produkce tak může začít. Podle magazínu Variety vzniká seriál pod křídly společností Sony Pictures Television a PlayStation Productions. Na pozici scenáristů a výkonných producentů mají figurovat Rhett Reese a Paul Wernick, autoři snímků Deadpool a Zombieland.

Podobně jako zmíněné filmy se ani seriálový Twisted Metal nebude brát vážně a tvůrci jej označují za akční komedii. V hlavní roli se má objevit nesourodé duo tvořené automobilovým nadšencem a zlodějem, který zpravidla dříve střílí a pak se teprve ptá. Společně mají dovézt zásilku skrz postapokalyptickou pustinu, což je patrně postaví do celé řady nezáviděníhodných situací.

Příznivci herní předlohy jistě ocení, že by se v seriálu měl objevit populární klaun Sweet Tooth ve své zmrzlinářské dodávce. Za zmínku stojí, že na produkci se má podílet i Will Arnett, známý v poslední době především jako hlas Bojacka Horsemana. Na stole je údajně i možnost, že by Arnett propůjčil svůj hlas právě šílenému Sweet Toothovi.

Twisted Metal ovšem není tím jediným, co v současnosti v Sony Pictures stran herních značek vzniká. V nedávné minulosti jsme se dozvěděli, že společnost tvoří trojici filmů a hned sedm seriálů postavených na slavných sériích platformy PlayStation.