Ghost of Tsushima dostane filmovou adaptaci

26. 3. 2021 14:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pořád ještě čekáme na uvedení filmové adaptace Uncharted, mezitím se objevuje čím dál víc zvěstí o seriálu podle The Last of Us, a svou televizní verzi má dostat dokonce i pozapomenuté brutální destrukční derby jménem Twisted Metal.

Ačkoli ale herní adaptace většinou nedopadají příliš dobře (čest výjimkám, dívám se na tebe, Castlevanie), včera se objevila další překvapivá zpráva z dílen Sony. Vývojáři ze studia Sucker Punch totiž oznámili chystané filmové zpracování svého loňského úspěšného titulu Ghost of Tsushima.

Jedinou zásadní informací, kterou jsme se z příspěvku na PlayStation Blogu dozvěděli, je obsazení režisérské stoličky, které ovšem vypadá docela slibně. Snímek by totiž měl na svá bedra vzít Chad Strahelski, který v minulosti režíroval trilogii John Wick a ještě předtím působil jako kaskadér v celé řadě hollywoodských trháků.

Můžeme tedy očekávat, že co se stylové akce týče, mohla by Tsushima zazářit. Herecké obsazení je ale prozatím ve hvězdách, stejně jako termín, kdy by snímek mohl dorazit na stříbrné plátno. Uvidíme, jak moc do produkce, o niž se stará společnost Sony Pictures, promluví stále ještě neustupující koronavirová pandemie.

Mimochodem, možná jste už zaslechli, že členové vývojářského týmu byli jmenováni oficiálními ambasadory ostrova Cušima. O tom, zda se bude film natáčet právě tam, ale ve zprávě není ani slovo.