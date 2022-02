Hollywoodští producenti získali práva na filmovou adaptaci It Takes Two

1. 2. 2022 14:15 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nebudu přehánět, když řeknu, že brilantní kooperační a logická skákačka It Takes Two loni dobyla herní svět a všude (i u nás) se zařazovala na přední místa žebříčků nejlepších her roku. Skvělá hratelnost kombinovaná s nádherně vizuálně zpracovaným světem do sebe skvěle zapadly. Výborný je i příběh dvojice manželů a rodičů těsně před rozvodem, kteří se kvůli přání své dcery ocitnou v tělech malých loutek a musí společnými silami dojít zpátky do lidské podoby a najít cestu jeden k druhému.

Není tedy divu, že si téhle „skoro pixarovky“ všiml Hollywood, přesněji řečeno skupina dj2 entertainment, která od Josefa Farese a Hazelight Studios získala práva na filmovou a televizní adaptaci hry. Její členové koprodukovali posledního filmového Sonica, ale jinak se dá říct, že aktuálně spíš získávají licence, které pak zřejmě hodlají koprodukovat s většími studii. V jejich portfoliu budoucích projektů najdete Sleeping Dogs, Life is Strange, Disco Elysium, Little Nightmares, animovaný seriál Tomb Raider či My Friend Pedro.

Jak můžete vidět, dj2 entertainment toho má v plánu mnoho, ale logicky je také dokončení většiny těchto projektů ještě daleko. Obě strany si ovšem dohodu pochvalují.

„Stejně jako zbytek světa jsme se zamilovali do Codyho, May, Rose a Dr. Hakima a fantasy světa, který studio Hazelight vytvořilo. Nemůžeme se dočkat, až ho převedeme na plátna i televizní obrazovky,“ zní z produkční skupiny.

V tuto chvíli je zcela jasné, že realizace filmu či seriálu je vzdálená, protože s projektem není svázané žádné studio. Podle zákulisních informací se ale o tuto možnost finančně přetahuje hned několik hráčů a není divu – vizuální podoba hry přímo vyzývá k filmové adaptaci a i její scénář může na plátně fungovat. Dá se čekat, že ze všech projektů bude zrovna It Takes Two prioritní, protože jde o ideální rodinný film. Jak dlouho si na něj ovšem počkáme, je ve hvězdách.