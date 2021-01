Lara Croft v anime? Netflix chystá animovaný seriál Tomb Raider

Streamovací gigant Netflix včera oznámil, že chystá animovaný seriál s Larou Croft v hlavní roli. Podle tiskové zprávy má být přímým pokračování restartované trilogie Tomb Raider s omlazenou hlavní hrdinkou, která se opět vydá na cestu po světě v honbě za dobrodružstvím.

The most iconic heroine in video games is jumping to animation! Tomb Raider is a new anime series from @Legendary following Lara Croft after the events of the video-game reboot trilogy.