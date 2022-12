Chystaný seriál Fallout nepřevypráví příběh ze hry

2. 12. 2022 13:09 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Amazon momentálně pracuje na televizní adaptaci Falloutu a podle uniklých obrázků se zdá, že minimálně vizuálně bude seriál se hrou téměř totožný. U příběhu se ovšem tvůrci rozhodli pro trochu otevřenější přístup. V nedávném interview se o tom rozpovídal Todd Howard z Bethesdy, který u seriálu figuruje jako výkonný producent.

„Vyprávíme zde příběh, který zapadá do světa, který jsme vybudovali, neporušuje žádná pravidla, může odkazovat na věci z her, ale není jejich převyprávěním. Existuje ve stejném světě, ale je to vlastní jedinečná věc, takže přinese něco nového. Zároveň se tak na seriál mohou podívat i lidé, kteří hry nehráli a nemají ponětí, jak šíleně cool vlastně Fallout je,“ prohlásil Howard.

Přesně tenhle přístup bylo ostatně to, co Howarda přesvědčilo, aby se do seriálu pustil. „Když dříve lidé chtěli natočit film, vždycky chtěli převyprávět příběh Falloutu 3 nebo Falloutu 4 a popravdě to nebylo nic záživného. Tady naopak tvůrčí tým přišel s tím, že chce zkusit něco nového,“ zmínil Howard v podcastu.

Popravdě to nezní úplně špatně. Hlavní příběh nikdy nebyl v dílech Bethesdy tou nejsilnější stránkou. Pokud se autorům podaří vytvořit něco originálního a zajímavého, máme se potenciálně na co těšit. Svět Falloutu nabízí skutečně bohaté možnosti, jak se vyřádit, obzvlášť koncept s jednotlivými experimentálními vaulty zní jako skvělá příležitost. V tuhle chvíli ovšem víme o seriálu pramálo.

První oficiální obrázek představuje Vault 33, což je kryt, který se ve hrách neobjevuje. Co si ovšem pro něj tvůrci připravili, na to si budeme muset počkat. Stejně jako na oficiální datum vydání.