První oficiální obrázek ze seriálu Fallout ukazuje Vault 33

Série postapokalyptických RPG Fallout slaví své 25. výročí. K oslavám čtvrtstoletí se vedle Bethesdy připojuje také Amazon, a to s úplně první oficiální fotografií z chystané seriálové adaptace.

Prime Video snímek zveřejnilo ve spolupráci s produkční společností Kilter Films, kterou vede Jonathan Nolan a Lisa Joy, tvůrci seriálu Westworld. Herní předloze při té příležitosti moc gratulují a doplňují, že si pro ni nachystali něco speciálního.

