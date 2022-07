Další uniklé fotky ukazují kostýmy i kulisy seriálového Falloutu

27. 7. 2022 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Před týdnem jsme vás informovali o tom, že produkce seriálové adaptace Falloutu z dílny Amazonu je v plném proudu a na internetu se objevily první uniklé fotografie z natáčení, které ukazují, jak si autoři poradili s estetikou poničeného obchodního domu Super Duper Mart a několika zrezlých vozidel okolo. Nyní se můžete podívat na další tajné úlovky.

Tentokrát se nejedná o lokaci, nýbrž kostým, a to je jeden z pro sérii nejikoničtějších. Jedná se totiž o exemplář Power Armoru, zřejmě modelu T-60, jak odhalili pozorní fanoušci na Redditu. Kromě této fotky se pak na Twitteru objevily další ukázky, kulis, zjevně interiéru některého z vaultů, a také pohled na klasickou kombinézu obyvatele jednoho takového protiatomového krytu.

Seriál podle Falloutu vzniká pod křídly Amazonu a bohužel ještě nemáme sebemenší představu, kdy dorazí na naše obrazovky ve finální podobě. Známe ovšem alespoň několik jmen, která jsou s projektem spojena, tím nejvýznamnějším je Kyle MacLachlan, kterého můžete znát z Twin Peaks, Lynchovy Duny nebo třeba ze Zoufalých manželek.

V hereckém osazenstvu bude figurovat také Walton Goggins, který se svým obličejem nemůže hrát jiné než záporné postavy, jak ostatně ukázal ve filmovém Tomb Raideru nebo v Tarantinově Osmi hrozných. Dvojici doplňuje ještě Ella Purnell, kterou jste mohli vidět třeba v Sirotčinci slečny Peregrinové nebo slyšet jako Jinx v seriálu Arcane.

Výkonnými producenty a showrunnery jsou Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) a Graham Wagner (The Office, Portlandia). Scénář má pocházet z per Jonathana Nolana (Westworld, Interstellar) a Lisy Joy (Westworld, Reminiscence). Mladší bratr Christophera Nolana navíc režíruje první epizodu. Na celou adaptaci dohlíží také Todd Howard z Bethesdy, a to z pozice producenta.