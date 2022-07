Natáčení seriálového Falloutu je v plném proudu. Podívejte se na fotky ze Super Duper Martu

20. 7. 2022 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Seriál na motivy Falloutu od Amazonu začíná nabírat konkrétnější obrysy. Nedávno o sobě dal vědět díky herci Kylu MacLachlanovi, který před necelým měsícem oznámil, že se ujme blíže nespecifikované hlavní role. Natáčení začalo začátkem července a na internetu teď začaly kolovat první fotografie z míst, kde se seriálová adaptace oblíbené postapokalyptické série natáčí.

I assume first look at a set for the Amazon series Fallout pic.twitter.com/8CNtCenyUt — ☢️Fallout Films☀️ (@FilmsFallout) July 16, 2022

I drove past the old Shop Rite on Hylan today and at the light thought “damn, that went downhill fast.” Turns out they’re filming the Fallout TV series there and it’s been purposefully decayed unlike every other strip mall on Staten Island. pic.twitter.com/yUjKSQF4at — Dee (@QuietWriterLove) July 16, 2022

Snímky pocházejí ze Staten Islandu a není na nich nic jiného než pobočka fanouškům jistě dobře známého řetězce Super Duper Mart společně s rezatými vraky aut z padesátých let. Natáčení má probíhat i na dalších místech v New Yorku, Utahu a v New Jersey, štáb se ale přirozeně snaží natáčecí lokace tutlat a chránit před zraky zvídavých fanoušků.

Vedle MacLachlana, který patří k velkým oblíbencům Davida Lynche a proslavily ho role v Městečku Twin Peaks, Duně nebo Modrém sametu, se mají v seriálovém Falloutu objevit také Walton Goggins (Nespoutaný Django, Tomb Raider) nebo Ella Purnell (Sirotčinec slečny Peregrinové, Arcane). Záznam v databázi IMDB se seriálem herecky spojuje ještě Aarona Motena a Xelii Mendes-Jones. O žádné z rolí ale nevíme nic konkrétního.

Výkonnými producenty a showrunnery jsou Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Captain Marvel) a Graham Wagner (The Office, Portlandia). Scénář má pocházet z per Jonathana Nolana (Westworld, Interstellar) a Lisy Joy (Westworld, Reminiscence). Mladší bratr Christophera Nolana navíc režíruje první epizodu. Na celou adaptaci dohlíží také Todd Howard z Bethesdy, a to z pozice producenta.