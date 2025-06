Tvůrci Life is Strange a Lost Records propouští. Z Don’t Nodu odchází lidé z klíčových pozic

30. 6. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Udržet se ve videoherním průmyslu, natož v černých číslech, se dnes často nedaří ani těm největším společnostem. V uplynulých letech tak začalo propouštět velké množství studií. Jejich seznam by pravděpodobně sám o sobě stačil na dva až tři dlouhé odstavce, předmětem dnešní novinky nicméně je fakt, že se do této nepříjemné společnosti čerstvě zařadil i francouzský Don't Nod.

Studio známé především díky svým adventurám ze série Life is Strange i letošním Lost Records: Bloom & Rage propustilo nespecifikovaný počet zaměstnanců ze své montréalské pobočky. Tým pracoval na zmíněné novince o dospívání, která se obecně dočkala příznivých ohlasů.

zdroj: Don't Nod

„Se zármutkem musím konstatovat, že jsem se stal součástí další vlny propouštění v herním průmyslu. Jsem neuvěřitelně hrdý na to, co tým v Don't Nod Montréal dokázal s Lost Records: Bloom and Rage a vydání hry v takové kvalitě nebylo za daných okolností ničím jiným než zázrakem. Přeji všem ostatním, které tato vlna postihla, aby se rychle postavili na nohy, protože jsou to opravdu výjimeční lidé,“ píše designér Mathieu G. Tremblay, který si hledá nové místo.

O práci obecně přišli lidé na klíčových pozicích. Mezi postihnutými je třeba hlavní výtvarnice Mary Pouliot, technický grafik Laurent Dufresne nebo vedoucí oddělení kvality Sandra Cormier. Všichni své kariérní změny oznámili na pracovní sociální síti LinkedIn, zatímco oficiální zpráva od studia dosud chybí.

Podle informací francouzského odborovového svazu pracovníků videoher Syndicat des Travailleureuses du Jeu Vidéo mělo o práci přijít devět zaměstnanců, zatímco dalších sedm bylo údajně suspendovaných kvůli snížení nákladů. Ostatně právě s odbory studio nedávno vedlo spor kvůli plánovanému propouštění ve francouzské pobočce. Nakonec však došly ke vzájemné dohodě, která přislíbila omezení propouštění a větší zaměření na menší počet vlastních projektů. Zdá se však, že nová pobočka za Atlantikem součástí dohody nebyla.

„Ve Francii se díky boji odborů podařilo drasticky omezit počet propuštěných zaměstnanců a dosáhnout přijatelných podmínek odchodu. Povzbuzujeme a podporujeme naše kolegy a kamarády, kteří se organizují za Atlantikem! Přímá akce přináší ovoce,“ vyzývá francouzský svaz.