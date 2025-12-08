Nejčtenější články týdne – Vítr z Číny
zdroj: Everstone Studio

Nejčtenější články týdne – Vítr z Číny

8. 12. 2025 9:19 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Jedním z nejpoutavějších článků minulého týdne byla Honzova recenze Where Winds Meet, čínského akčního RPG, které skrývá mnohem více než se na první pohled zdá. Dále jsme se ponořili do nostalgických vod remasterů a remaků, kde jsme prozkoumali šestnáct nejlepších předělávek, které si teď můžete zahrát. Tyto hry dokazují, že když se dobře známé tituly modernizují s respektem k originálu, mohou zářit i v dnešní konkurenci. No a na závěr vás zajímalo nedávno vydané pokračování Metroid Prime 4: Beyond a herní jízdní řád na prosinec.

Nejčtenější články týdne

key art
Where Winds Meet – recenze čínského hitu
Žádný laciný útok na peněženky
Metroid Prime 4
Jaké hry vyjdou v prosinci?
Předvánoční útlum
witcher 4
Chystá se nová trilogie Zaklínače. Vyjde v rámci 6 let
A není to málo?
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond – recenze 3D metroidvanie
Motosamus
Silent Hill 2
16 nejlepších remaků a remasterů, které si teď můžete zahrát
Když se restauruje s citem

Redakce doporučuje

Europa Universalis V
Listopadové recenze na Games.cz
Novinky a remastery, grand strategie, akce i zklamání
Zlin City: Arch Moderna
Postavte baťovské město v malebném Zlin City: Arch Moderna
Vzdělávací hra o Zlíně ze Zlína
RAM
Proč zdražují RAM, SSD i grafiky? Trh s paměťmi vysává AI, výrobci nehodlají zvyšovat výrobu
Samsung a SK hynix hodlají vydělávat
Total War: Medieval III
Total War: Medieval III vyjde i na konzole. Za týden se představí ještě jedna hra
Výročí plné darů
MSI Claw
MSI Claw 8 AI+ – test nadupaného PC handheldu
Někdy do stejné řeky dvakrát vstoupíš

Videa

zdroj: Vlastní

zdroj:Vlastní

Smarty.cz
Tagy:
souhrn nejčtenější články týdne
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení

Nejnovější články