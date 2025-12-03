Proč zdražují RAM, SSD i grafiky? Trh s paměťmi vysává AI, výrobci nehodlají zvyšovat výrobu

Sotva se v posledních měsících stihly trochu uklidnit ceny grafických karet, vzedmula se další cenová vlna – tentokrát u pamětí a úložišť. Operační paměti i SSD prudce zdražují a vše nasvědčuje tomu, že nepůjde o krátkodobý výkyv. Hlavním viníkem je prudký rozmach umělé inteligence, který kvůli výstavbě masivních datacenter staví na hlavu celý trh s polovodiči.
V současnosti se trh potýká s nedostatkem jak DRAM pamětí, tedy klasických operačních RAM, tak NAND pamětí používaných v SSD. Poptávka výrazně převyšuje nabídku, což znamená zdražování, jak začínají přiznávat i výrobci herního hardwaru. Společnost CyberPowerPC například oznámila, že od 7. prosince zvedne ceny všech svých sestav. V prohlášení uvedla, že „globální ceny operačních pamětí vzrostly o 500 % a ceny SSD o 100 %“, což je skok, který se musí nutně promítnout i do koncových cen pro zákazníky.
Zásadním faktorem je v tomto případě boom AI serverů. Vyžadují obrovské množství rychlých pamětí i datových úložišť, přičemž využívají stejné výrobní kapacity jako paměti určené pro běžné počítače a grafické karty. Výrobní linky jsou tak z větší části vytížené zakázkami pro datacentra a AI infrastrukturu.
Výrobci totiž upřednostňují zákazníky z oblasti umělé inteligence, kde jsou marže podstatně vyšší než na spotřebitelském trhu. Samsung a SK hynix, kteří dohromady ovládají více než 70 % celosvětové produkce DRAM, dávají otevřeně najevo, že nehodlají bezhlavě navyšovat výrobu. Jejich strategie se soustředí především na dlouhodobou ziskovost.
Samsung k tomu uvedl: „Spíše než rychle rozšiřovat výrobní kapacity budeme uplatňovat strategii, která minimalizuje riziko nadprodukce prostřednictvím vyvážených kapitálových výdajů.“ Firmy zároveň připomínají, že během covidového období zažily silnou krizi způsobenou přebytkem pamětí na trhu a prudkým propadem poptávky.
Právě tato zkušenost je jedním z důvodů, proč teď výrobci brzdí investice do nových výrobních linek. Pokud by totiž po odeznění AI horečky přišel nadbytek pamětí na trhu, mohlo by to znamenat další cenový kolaps. Raději proto akceptují současný stav, kdy jsou paměti drahé, ačkoliv výroba jede na maximum. Podle odhadů dodavatelů mohou problémy s dostupností DRAM přetrvávat až do roku 2028. Výrobci nyní uzavírají spíše krátkodobé kontrakty, aby mohli pružně reagovat na další vlny zdražování.
Nedostatek pamětí navíc začíná znovu dopadat i na trh s grafickými kartami. Podle informací z neoficiálních zdrojů má Nvidia kvůli paměťové krizi údajně přestat dodávat svým partnerským výrobcům grafických karet hotové balíčky GPU i s videopamětí. Místo toho by měli dostávat pouze samotné grafické čipy a potřebné VRAM si obstarávat sami. Nvidia totiž paměti sama nevyrábí, pocházejí právě od Samsungu, SK hynixu nebo Micronu. Dosud je buď nakupovali přímo velcí výrobci karet, nebo je Nvidia dodávala jako součást kompletního balení.
Současný nedostatek pamětí je dle všeho natolik vážný, že se zavedený model začíná rozpadat. Pro velké výrobce grafických karet to nemusí znamenat zásadní problém, protože mají dlouhodobé smlouvy, kontakty i zkušenosti s nákupem GDDR pamětí přímo od dodavatelů. Pro menší partnery ale může jít o další tvrdý zásah. Jejich marže se už nyní pohybují nízko a nutnost shánět drahé paměti na vlastní pěst je může dostat do existenčních potíží.
Nelze si v této souvislosti nevzpomenout na odchod společnosti EVGA z trhu grafických karet před třemi lety, který provázely veřejné spory s Nvidií a obvinění z nerovného zacházení. Pokud by si výrobci museli nově řešit i nákup pamětí sami, tlak na menší firmy se ještě zvedne. V krajním případě by to mohlo vést k dalším odchodům z trhu, jako se to stalo právě u EVGA.
Je nutné dodat, že informace o změně dodávek VRAM zatím pocházejí pouze z neoficiálních úniků a nemůžeme je brát jako daný fakt. Pokud by se ale potvrdily, naznačovalo by to, že ani pro samotnou Nvidii už současný stav paměťového trhu nedává z ekonomického hlediska smysl.
Pro běžné uživatele a hráče z toho plyne nepříliš povzbudivý výhled. V nejbližších čtvrtletích se neočekává žádné výrazné zlepšení situace, pamětí a úložišť tak bude nedostatek, což ovlivní i ceny grafických karet a hotových herních sestav. Jinými slovy, období relativně cenově dostupných upgradů se opět vzdaluje, minimálně dokud se neuklidní probíhající AI horečka.