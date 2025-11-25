Další zdražení Xboxu na obzoru? Ceny může tlačit nahoru celosvětový nedostatek pamětí
Další zdražení Xboxu na obzoru? Ceny může tlačit nahoru celosvětový nedostatek pamětí

25. 11. 2025

Microsoft podle neoficiálních informací zvažuje další zdražení svých konzolí. Důvodem má být celosvětový nedostatek operačních pamětí, který zvyšuje náklady na výrobu hardwaru včetně Xboxu. Konzole přitom letos už zdražovala dvakrát, poprvé v květnu a podruhé v září, kdy se cenovka zvýšila v domovských USA.

Satya Nadella
Novinky
Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu

Podle zdrojů insidera Moore’s Law Is Dead Microsoft údajně varuje své obchodní partnery, že pokračující problémy s dostupností RAM mohou brzy dopadnout i na hráče. Vysoká poptávka po pamětích souvisí hlavně s prudkým rozvojem datacenter pro AI. Jejich provozovatelé skupují masivní množství RAM, což ovlivňuje zásoby určené pro spotřební elektroniku, podobně jako se to před deseti lety stalo grafickým kartám během těžební kryptománie.

„Microsoft zjevně vůbec neplánoval dopředu,“ uvedl insider. „Pokud někdo chce Xbox za současnou cenu, měl by si pospíšit, protože se může stát, že brzy zdraží, nebo že se dodávky úplně zastaví. Moje zdroje tvrdí, že Microsoft upozorňuje partnery, že to Xbox Series ovlivní velmi, velmi brzy. Dříve, než by si člověk myslel.“

Zajímavé nicméně je, že podle stejného zdroje by obdobná situace neměla nastat plošně pro celý konzolový segment. Sony totiž údajně velké zásoby pamětí GDDR6 pro PlayStation 5 nakoupila včas, navíc v době, kdy byly jejich ceny na minimu. 

„Mají dostatek GDDR6, alespoň podle toho, co mi bylo řečeno. Ceny by mohly stoupnout později, možná příští rok… Ale existuje důvod, proč Sony během Black Friday zlevňuje PS5. Nedělají to proto, že by se konzole prodávala špatně, ale protože si to můžou dovolit. Aktuální nedostatek RAM je v krátkodobém ani střednědobém horizontu zřejmě netrápí,“ tvrdí Moore’s Law Is Dead.

V případě Microsoftu situaci zhoršuje i nedávné zdražení předplatného Xbox Game Pass, které přišlo ruku v ruce s úpravou jednotlivých úrovní. Game Pass Ultimate teď vychází na 669 Kč měsíčně, kdy nabízí přes 400 her a řadu nových her od Microsoftu i partnerů v den vydání, stejně jako přístup ke knihovnám EA Play a Ubisoft+ Classics.

Oficiální vyjádření Microsoftu k možnému zdražení Xboxu Series zatím nezaznělo. 

zdražení operační paměti Xbox Series
Moore's Law Is Dead
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články