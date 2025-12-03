Postavte baťovské město v malebném Zlin City: Arch Moderna
Postavte baťovské město v malebném Zlin City: Arch Moderna

PC

3. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vzdělávací hra Zlin City: Arch Moderna vás přenese do malebného světa inspirovaného baťovským Zlínem 30. a 40. let minulého století. Roztomilá hra s ručně vytvořenými modely vás nechá postavit si vlastní průmyslové městečko z cihlových domků a závodů, z nichž si můžete vyrobit vlastní dioráma.

Atmosféra připomíná kombinaci modelové železnice a loutkového filmu – ostatně zlínské filmové ateliéry měly na vizuální podobu projektu nezanedbatelný vliv. Městečko si můžete vyzdobit vláčky, autíčky a funkcionalistickými domky.  Do toho vám bude hrát soundtrack, který zní jako směs filmového orchestru a vzpomínky na staré loutkářské pořady z televize. 

Ruční práci pohání nejmodernější technologie v kombinaci Unreal Enginu 5, 3D tisku a skenování skutečných miniatur. Právě díky tomu dnes hra vypadá jako živý model, který byste si nejraději postavili na poličku. Výsledkem je neobvyklé spojení digitální preciznosti a analogového řemesla.

Polylithic
Novinky
Do předběžného přístupu dorazil český survival z pravěku Polylithic

Tematicky hra staví na unikátním období Zlína, kdy Tomáš Baťa vytvořil z provinčního města architektonický experiment. Rozlehlé továrny, typizované rodinné domky, výškové budovy i městské zahrady vycházely z jednotné vize modernity se vzory v USA. Zlin City vám dovolí si takovou modernu vlastnoručně složit – stát se architektem, který navrhuje město podle principů funkcionalismu.

Součástí hry bude také encyklopedie plná krátkých textů o architektuře, osobnostech i myšlenkách své doby, doplněná zvukovými nahrávkami namluvenými zlínskými herci. Hra učí přes detaily a životní příběhy obyčejných lidí, například skrz obyčejného chlapce z vesnice, který stoupá po kariérním žebříčku, nebo očima mladého páru, jež dostane vlastní dům.

Zlin City: Arch Moderna je projekt, který, jak je v modelařině zvykem, vzniká s obrovskou péčí a trpělivostí. Koho hra zaujala, může vývoj podpořit přímo na oficiálním webu nebo si ji přidat do seznamu přání na Steamu, kde má taky v dosud nespecifikované době vyjít.

Nejnovější články