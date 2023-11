Do předběžného přístupu dorazil český survival z pravěku Polylithic

17. 11. 2023 14:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Koncem minulého týdne po zhruba tříletém snažení zlínské studio polyperfect do předběžného přístupu přivedlo svůj první větší herní projekt: Polylithic. Oproti jejich předchozímu titulu, oddechovce FFF, se jedná o úkrok do zcela neprobádaných vod, jelikož jde o survival viděný ze třetí osoby, odehrávající se v dobách pravěku. Jak už to tak v podobných hrách bývá, jádro spočívá v lovu, stavění, vylepšování postavy a starání se o životní potřeby, abyste v místních krutých končinách vůbec přežili.

Do tohoto osvědčeného mixu se ještě přimíchávají lehké strategické prvky správy vlastního kmene. O jeho členy se musíte starat, opatřovat jim potravu a zajistit jejich spokojenost. Jakmile se vám to povede, pomohou vám ve snažení plněním nejrůznějších úkolů, případně vás doprovodí po vašem boku do výrazně stylizované divočiny.

Studio do hry nezapomnělo zahrnout ani příběh, který budete odhalovat skrze pozůstatky předchozích kmenů. Ty se musely vypořádat se záhadnou nemocí i s příchozími z daleké země.

Momentálně si v předběžném přístupu můžete projít prakticky kompletní první érou, která nabízí několik příběhových úkolů, základní mechanismy pro boj, systém událostí, počasí a střídání dne s nocí, doplněné ještě třeba o plížení.

Studio už nyní pracuje na jednotlivých updatech, které přidají třeba pasti, houby, házení kamenů, možnost ochočení zvířat, jejich rozmnožování, farmaření, roční období, včelařství, bosse, sandboxový režim, lodě, generátor map nebo bohatší možnosti nastavení. Jestli všechno půjde podle plánu, plná verze by mohla vyjít přibližně za rok.

Polylithic si v probíhající akci na Steamu zaměřené na české a slovenské tituly můžete pořídit za zvýhodněnou cenu, v přepočtu za zhruba 310 korun. Kdybyste měli zájem, za zhruba 370 korun si můžete pořídit společný balíček studia polyperfect s jejich starší příběhovou idle hrou FFF.