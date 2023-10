V českých simulátorech Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator si nově půjde pořídit ojeté kamiony

30. 10. 2023 16:40 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Největší síla českých kamionových simulací Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator od pražského studia SCS Software? Čiročirý silniční eskapismus a ponoření do atmosféry. Kamioňácký svět bude navíc s chystaným updatem na verzi 1.49 ještě uvěřitelnější, protože přibude zajímavá novinka: Dealeři ojetých kamionů, od nichž si půjde pořídit levnější mašinu, přičemž ale samozřejmě bude potřeba počítat s opotřebením či poškozením kvůli předchozímu používání.

Přídavek by měl přijít k chuti hlavně nováčkům, kteří si tak budou moci pořídit vlastní kamion rychleji – úplný úvod obou her je totiž v současné podobě vcelku rozvláčný a chvíli přeci jen trvá, než svou dopravní společnost dostanete do výdělečného provozu. Noví hráči tak budou rychleji vydělávat s vlastním strojem a jakmile se po finanční stránce trochu postaví na nohy, budou moci investovat do jeho kompletní renovace. Anebo se ho zbavit a koupit nový, jak je ctěná libost.