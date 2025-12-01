Jaké hry vyjdou v prosinci?

Tak se pomalu blížíme ke konci kalendářního roku a s tím nás čeká posledních pár her, které v letošním roce stihnou vyjít. Ještě není čas zachumlat se k zimnímu spánku, minimálně do poloviny prosince stále bude co hrát. Čekají nás horory, návrat Metroidu Prime po osmnácti letech, rozsáhlá JRPG i remastery.
2. 12. Sleep Awake (PC, PS5, Xbox Series)
Atmosférický horor Sleep Awake tvoří tým kolem tvůrce provokativního thrilleru Spec Ops: The Line. V psychologickém hororu sledujete příběh člověka uvězněného v groteskním světě, ve kterém spánek znamená smrt. Hra staví na pomalém, tísnivém tempu, silné audiovizuální stylizaci a důrazu na interpretaci, takže místo akce nabízí spíše průzkum, symboliku a postupné rozplétání osobního traumatu, které může mít víc než jen jeden výklad.
4. 12. Metroid Prime 4: Beyond (Switch, Switch 2)
Po osmnácti letech se k nám dostane pokračování FPS spin-offu Metroid Prime 4: Beyond. Legendární lovkyně odměn Samus Aran se ocitá na cizí planetě, která skrývá tajemství zaniklé civilizace i spoustu nebezpečí. Hra staví na hutné atmosféře osamělého průzkumu, propracovaném skenování prostředí a postupném odemykání schopností, které otevírají další vrstvy mimozemských komplexů. Beyond přináší modernizovanou podobu klasické metroidí struktury tak, jak ji známe například z Metroid Prime Remastered.
4. 12. Octopath Traveler 0 (PS4, PC, Switch, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Univerzum propletených příběhů v krásné 2,5D grafice rozšíří prequel Octopath Traveler 0. Ten se vrací do malovaného světa Orsterra před událostmi původní hry a soustředí se na osudy osmi nových hrdinů, jejichž cesty se proplétají na pozadí zrodu prastarých sil a mocenských konfliktů. Soubojový systém se znovu opírá o tahové souboje založené na prolomení obrany nepřátel, strategické využívání povolání a průzkum otevřených regionů, kde každý příběh nabízí vlastní morální dilema i odlišný tón. Díky charakteristickému vizuálu, důrazu na osobní motivace postav a možnosti odehrát jejich kampaně v libovolném pořadí působí prequel jako vrstvený návrat ke kořenům série, který odhaluje, jak se kdysi nenápadné události změnily v legendy.
4. 12. Let it Die: Inferno (PC, PS5)
Let It Die: Inferno! rozšiřuje brutální svět bizarního přežívání o nové úrovně Tower of Barbs, tentokrát zaplavené žárem, sopečnými pastmi a mutacemi, které vznikly v extrémních podmínkách. Budete znovu riskovat vše při výstupech plných náhodného lootování, improvizovaných zbraní a permanentní smrti, ale Inferno! posouvá tempo i intenzitu soubojů díky agresivnějším nepřátelům a systémům odměn založeným na riziku. Charakteristický černý humor i punková stylizace zůstávají, zatímco nové vrstvy výzev a chaotického designu zdůrazňují filozofii série: přežít, nasbírat, neztratit hlavu a bavit se v prostředí, které se vysmívá jistotám.
4. 12. Blood: Refreshed Supply (PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series, Switch 2)
Blood: Refreshed Supply přináší kultovní devadesátkovou řežbu s modernizovanou grafikou, lepšími animacemi a technickými zlepšováky, které zachovávají hratelnost původního titulu. Calebův návrat mezi kultisty, gargoyly a další groteskní monstra těží z vylepšeného osvětlení, přehlednějších map a odladěného ovládání, zatímco ikonické zbraně jako dynamit, sprej či vidle nadále definují frenetický rytmus hry. Refreshed Supply ctí atmosféru krvavé klasiky, ale zároveň ji zpřístupňuje současným hráčům, aniž by ztratila ironický tón a šmrnc, který z Blood udělal jednu z nejvýraznějších FPS své éry.
4. 12. Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows (PS4, PC, Xbox One, PS5, Xbox Series)
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows rozšiřuje roguelite multiplayerový spin-off známé soulsovky o ponuré podzemní regiony, kde panuje věčná noc a staré kletby nabraly hmatatelnou podobu. Čekají na vás dvě nové hratelné třídy, noví bossové i prostředí. Souboje těží z rozšířených zbraňových archetypů a kouzel. Kdo hledá ještě těžsí výzvu a nový důvod se do smrtícího světa Limveld vrátit, nemusí hledat dále.
8. 12. Frostpunk 2: Fractured Utopias (PC, PS5, Xbox Series)
Frostpunk 2: Fractured Utopias posouvá mrazem sevřenou civilizační výzvu do éry, kdy se město snaží přetvořit samo sebe v ideální společnost. Nadále budete vyvažovat křehkou rovnováhu mezi zásobami, morálkou a tvrdými rozhodnutími, tentokrát však v prostředí, kde se jednotlivé frakce snaží prosadit vlastní představu utopie – od technologických vizionářů až po radikální tradicionalisty. Fractured Utopias rozšiřuje budovatelskou strategii o hlubší politické napětí, přesnější modelování socioekonomických krizí a dynamické události, které mohou proměnit nadějný projekt v dystopii. V aktuálním počasí zkrátka rozšíření, ze kterého vám bude běhat mráz po zádech.
12. 12. Code Violet (PS5)
Na legendární survival horor Dino Crisis pokusí ve vědecko-fantastickém hávu navázat Code Violet. Ano, slyšíte správně – tichý postup, klaustrofobické koridory a hlavně masožraví dinosauři. A do toho pořádná dávka sci-fi o biozbraních, mimozemšťanech, záhadné minulosti hlavní hrdinky a kdo ví, čeho všeho ještě. Civilizace v 25. století toho má zkrátka na talíři k večeři víc než dost. A ostatně o přežití civilizace se samozřejmě hraje také.
12. 12. Terminator 2D: No Fate (PS4, PC, Xbox One, Switch, PS5, Xbox Series)
Terminator 2D: No Fate převádí ikonický svět akčních filmů do retro 2D plošinovky, kde se ujmete role bojovníků odporu i samotného ochránce z budoucnosti. Stylizovaná perspektiva zdůrazňuje dynamické přestřelky, honičky a destrukci prostředí, zatímco příběh rozvíjí klíčové motivy filmů a volby v alternativní časové linii. No Fate propojuje rychlý boj s taktickým využíváním krytů, upgradů a futuristických zbraní, přičemž každá mise odhaluje další trhliny ve světě, kde se lidská naděje střetává s neúnavnou logikou strojů.
Další hry, které vyjdou v prosinci:
1. 12. Assassin's Creed Shadows (Switch 2)
2. 12. Red Dead Redemption (Android, iOS, PS5, Xbox Series, Switch 2)
2. 12. Red Dead Redemption: Undead Nightmare (Android, iOS, PS5, Xbox Series, Switch 2)
4. 12. Football Manager 26 (Switch)
4. 12. Routine (PC, Xbox Series, Xbox One)
5. 12. Flotsam (PC)
8. 12. Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5)
8. 12. Yakuza 0 Director's Cut (PC, PS5, Xbox Series)
8. 12. Yakuza Kiwami (PS5, Xbox Series)
8. 12. Yakuza Kiwami 2 (PS5, Xbox Series)
9. 12. Thank Goodness You're Here! (Xbox Series)
9. 12. Farming Simulator: Signature Edition (Switch 2)
11. 12. Warhammer 40,000: Rogue Trader (Switch 2)
16. 12. The Rogue Prince of Persia (Switch, Switch 2)
16. 12. ARK: Lost Colony (PC, PS5, Xbox Series)