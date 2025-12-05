Total War: Medieval III vyjde i na konzole. Za týden se představí ještě jedna hra

Creative Assembly na začátku prosince oslavilo 25. výročí a ve včerejší prezentaci nejen děkovali a chválili, ale hlavně představovali novinky. A stratégové mají hned několik důvodů k oslavám.
Jedním z nich je konečně řádný návrat historických dílů grand strategie Total War: Medieval III. Studio slibuje autentičnost, otevřenost a úspěšné navázání na už 19 let starou dvojku, kterou mnozí dodnes milují. Ostřílení fanoušci by nicméně možná měli být trochu na pozoru, protože se také slibuje odvážná revoluce série.
Má to ale jeden velký háček – vývoj se nachází teprve na začátku produkčního cyklu, takže si na něj ještě pár let počkáme. Potvrzuje to i spíše obecná ukázka složená ze záběrů na skutečné herce.
Neostrouhají ale ani milovníci fantasy, specificky Total War: Warhammeru III. Ten během příštího léta dostane další expanzi Lords of the End Times. Název je příhodný, protože v ní dorazí samotný Nagash, který s sebou přinese zkázu a svět zničený invazí. Střípky najdete už v premiérové ukázce.
Ale ani tady se ještě nekončí. Studio přislíbilo dvě důležité věci. Tou první je blížící se představení neoznámené hry. Tým o ní mluví jako o dalším velkém díle, jednom z nejambicióznějších projektů a začátku nové éry. I proto znovu ožily spekulace o tom, že jde o díl zasazený do univerza Star Wars či Warhammeru 40,000. Co to nakonec bude, zjistíme už za týden na letošním ceremoniálu The Game Awards.
Důležitá však byla i informace o novém enginu Warcore. Jeho schopnosti budou představovat budoucnost firmy, usnadní vývoj, ale především umožní hry přenést i na konzole, což je něco, po čem řada hráčů už notnou chvíli volá.
Čekání na všechny novinky si zkraťte třeba u monstrózního režimu Immortal Engines, který včera dostali všichni majitelé Total War: Warhammeru I a Total War: Warhammeru II. Hezký čas na to být příznivcem realtimového válčení.