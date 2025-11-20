Total War: Warhammer III zdarma pro majitele prvních dvou dílů. Immortal Empires se otevírá všem
Creative Assembly oznámilo velmi sympatický krok. Pokud jste hrdými majiteli Total War: Warhammer I a Total War: Warhammer II, už 4. prosince se vám v knihovně objeví i Total War: Warhammer III včetně rozsáhlého režimu Immortal Empires i příběhového prologu The Lost God.

Nováčci série dost možná ani neví, co Immortal Empires jsou. Ve zkratce jde o obrovskou megamapu, která spojuje lokace všech tří dílů do jednoho celku. Jde o velký sandbox určený hlavně pro milovníky značky, kteří se v něm mohou plně vyblbnout. Podrobnější informace vám nabídnou naše dojmy.

zdroj: Vlastní

Pokud už třetí díl vlastníte, nic se pro vás nemění. Tato změna míří hlavně na hráče, kteří dosud zůstávali jen u prvních dvou her. Pro případ, že by vás tento krok přesvědčil k plné verzi Warhammeru III, Creative Assembly nabídne také upgradovací balíček.

Studio krok odůvodňuje oslavami 25. výročí série Total War a také blížícím se desetiletým výročím samotné fantasy odbočky Warhammeru.

