Dočkáme se Total War: Warhammer 40,000? Změna v přístupu k DLC napovídá, že ano

10. 1. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kde je můj Total War: WH40K? Ne, vážně. Zatímco kdejaká fantasy verbež pobíhá, dobývá a staví už ve trojici her Total War: Warhammer, na adaptaci temné budoucnosti 41. milénia v konstantní válce stále nedošlo a já se ptám: Kde je Total War: WH40K?

Když se trochu uklidním, nasadím si alobalovou čepici, pronesu rychlou modlitbu k Císaři a zavítám na výroční poděkování zaměstnancům a fanouškům Creative Assembly, můžeme astropaticky věštit a spekulovat, že by snad oznámení mohlo být za rohem. Nechci dávat plané naděje, ale uznejte sami.

„V budoucnu, krev a násilí bude v Total War hrách od začátku bez nutnosti dalších nákupů. To může sice znamenat vyšší věkové omezení a způsob, jakým naše hry promujeme, ale chceme, aby naše značka byla co nejautentičtější,“ říká Roger Collum, vice prezident značky Total War.

Krev a násilí jste si vždycky museli kupovat v DLC. To, že firma je ochotná přitvrdit a potenciálně tím ztratit nějakou tu libru v prodejích a marketingu znamená, že musí mít v ohni nějaké želízko, které se bude prodávat jako rohlíky na krámě. A nemyslím si, že by to byl třeba zrovna Total War: World War II.

Pokud se zajímáte o dění kolem Warhammeru 40,000, tak jste si jistě všimli, že vlastníci práv Games Workshop hodně rozšiřuje portfolio. A protentokrát si pořádně hlídá, kdo s jeho intelektuálním majetkem nakládá. Vedle Rogue Tradera a Space Marina 2 se třeba chystá hned několik filmových a seriálových projektů. Grand strategie ze 41. milénia stále chybí a po úspěchu fantasy trilogie Warhammer (a absenci nějakých dalších her pod značkou Total War), musí být čtyřicítka na spadnutí.

Letošní rok je dobrou indicií i proto, že Total War letos slaví 25 let. „Napříč rokem chystáme DLC i obsah zdarma pro Warhammer III. A ano, doufáme, že koncem roku odhalíme taky některé nové projekty. Total War je součást naší identity, je to to, čím jsme a snad nás čeká mnoho dalších let s úžasnými strategiemi,“ přeje si šéf značky.

Je to vaření z vody? Zbožné přání? Uvidíme snad za rok.