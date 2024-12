Amazon a Games Workshop se domluvili. Chystá se hned několik seriálů z Warhammeru 40,000

10. 12. 2024 15:00 | Popkult | autor: Aleš Smutný

Trvalo to dlouho, ale nakonec se sny stanou realitou. Velmi dlouho spekulované seriály, potažmo filmy ze světa Warhammeru 40 000, u nichž by měl jako výkonný producent a možná i herec figurovat Henry Cavill, jsou na cestě. Ještě se neradujte, pár let to potrvá, ale Games Workshop konečně oficiálně oznámili, že si po dlouhých právních manévrech plácli s Amazon Studios na adaptaci příběhů z WH40K pro obrazovky či plátna.

GW zdůrazňují, že opravdu půjde o několik různých projektů z oblíbeného univerza. V tuto chvíli se už ví, o jaké příběhy půjde, protože smlouva údajně konkretizuje, jaké seriály či filmy podle jakých příběhů by měly ze spolupráce vzejít. Aktuálně by se mělo začít s produkcí, respektive psaním scénářů. Zajímavé také je, že Amazon získal práva na merchandising v kontextu daných děl.

Podle všeho se ze strany Games Workshop i Amazonu už konkrétně pracovalo na tom, co by mělo spatřit světlo světa nejen rámcově ve smyslu „něco uděláme“. Zmiňuje to jak tisková zpráva GW, tak i Henry Cavill na svém Instagramu, kde doslova říká: „Společně jsme prošli spoustu neuvěřitelných postav a přemítali nad starými knihami a texty. Nakonec jsme našli skvělé místo, kde začneme tohle naše univerzum, a odsouhlasili to i ti nejvyšší v Games Workshopu a Amazonu. Kde začneme, to bude zatím tajemství.“





View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill)

Můžeme začít rovnou spekulovat, kde by mohla tahle televizní sága začít. Megalomani by nejraději začali s Horus Heresy, což je ovšem zaprvé tak nějak spíš Warhammer 30 000 a zadruhé produkčně i finančně by šlo o poněkud sebevražedný projekt. Sice by se představila historie Impéria v momentě, kdy se vše pokazilo a sledovali bychom tragický pád Císaře i bratrovražedný boj, ale moc si neumím představit ani smysluplný rozsah takového scénáře.

Mnohem reálněji se jeví možnost začít naopak odzdola a v 41. tisícletí, na což by byl ideální inkvizitor Eisenhorn a akční detektivky kolem něj. Dobře by ukázaly, jak vlastně Impérium vypadá, funguje a produkce by nemusela řešit vesmírné bitvy ani megalomanské střety o celé planetární systémy. Má to ovšem jednu nevýhodu – reprezentace vesmírných mariňáků, tedy toho hlavního propagačního poutáku, by byla velmi limitovaná.

Gauntovi duchové by skvěle fungovali jako futuristické Bratrstvo neohrožených, ale s mariňáky je na tom ještě hůř a zároveň by nejspíš seriál spolknul rozpočet zmíněného hitu od HBO. Další možností je naskočit do současné dějové linky a zakomponovat příběhy nějakých relativně příčetných mariňáků, tedy třeba Uriela Ventrise, Cata Sicaria (prosím ne)… anebo nechat Cavilla, aby prosadil své milované Custody a adaptovat dvojici Valerian a Aleya a jejich příběh, který kolísá mezi velkolepou akcí a introspektivním pohledem na Impérium. Největší šance ale dávám Eisenhornovi.

Jinak, pokud byste potřebovali okamžitou dávku televizního Warhammeru 40 000, dnes vyšel tematický díl z herní antologie Secret Level, která běží na Amazon Prime.