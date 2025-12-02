Chystá se nová trilogie Zaklínače. Vyjde v rámci 6 let
zdroj: Foto: CD Projekt

Chystá se nová trilogie Zaklínače. Vyjde v rámci 6 let

PC PlayStation 5 Xbox Series

2. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

CD Projekt má nemalé ambice. Po odlifrování Geralta na odpočinek v O víně a krvi teď polské studio plánuje rovnou novou trilogii, kterou odstartuje Zaklínač 4. A co víc, všechny tři hry mají vyjít v rámci 6 let. Během hovoru s investory to řekl šéf studia Michał Nowakowski.

Yennefer Zaklínač 3
Novinky
Yennefer, nebo Triss? Volba mezi čarodějkami v Zaklínači 3 vůbec neměla být

Dá se předpokládat, že se chystaná trilogie bude věnovat Ciri. CDPR chce uvést tři nové zaklínačské hry v rychlejším sledu, než bylo zvykem. Což znamená, že pokud by čtvrtý Zaklínač opravdu stihl dorazit v roce 2027, jak se spekuluje, tak další dvě hry vyjdou do konce roku 2033.

Nowakowski také potvrdil, že Zaklínač 4 je už nějakou dobu ve fázi plné produkce, ale datum vydání zatím studio neprozradí. Nezapomínejme, že nový Zaklínač vzniká na Unreal Enginu 5, což je pro studio obrovská změna. CDPR naposledy pracoval na cizím enginu při vývoji prvního Zaklínače, tehdy na Auroře od Bioware. Od té doby používal vlastní technologii REDengine. Podle Nowakowského však dosavadní čtyři roky práce s UE5 přinesly velmi dobré výsledky, což předvedli i na technickém demu během Unreal Festu.

zdroj: CD Projekt RED

Unreal Engine 5 používá CDPR také při remaku prvního Zaklínače, který vzniká ve studiu Fool’s Theory. Velká část týmu už však byla přesunuta k vývoji Zaklínače 4, takže remake nyní vede menší skupina vývojářů. Studio chce mít společně vybudovanou robustní technologickou základnu, na které poběží jak nový díl série, tak přepracovaná jednička.

Studio současně pracuje ještě na jednom neoznámeném projektu a chystá také první vlastní značku s kódovým názvem Hadar, nemluvě o pokračování Cyberpunku. Jak se všechny tyto ambice potkají s plánem na tři velká RPG během šesti let? Historie napovídá, že cesta nebude snadná. Zaklínač 3 byl několikrát odložen a Cyberpunk 2077 také. Pokud má tedy CD Projekt Red zkrátit cyklus vývoje na tři roky mezi jednotlivými pokračováními, půjde o obrovský posun v efektivitě.

Smarty.cz
Tagy:
Zaklínač (série) The Witcher
Zdroje:
CD Projekt RED
Hry:
Zaklínač 4
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update

Nejnovější články