Chystá se nová trilogie Zaklínače. Vyjde v rámci 6 let

CD Projekt má nemalé ambice. Po odlifrování Geralta na odpočinek v O víně a krvi teď polské studio plánuje rovnou novou trilogii, kterou odstartuje Zaklínač 4. A co víc, všechny tři hry mají vyjít v rámci 6 let. Během hovoru s investory to řekl šéf studia Michał Nowakowski.
Dá se předpokládat, že se chystaná trilogie bude věnovat Ciri. CDPR chce uvést tři nové zaklínačské hry v rychlejším sledu, než bylo zvykem. Což znamená, že pokud by čtvrtý Zaklínač opravdu stihl dorazit v roce 2027, jak se spekuluje, tak další dvě hry vyjdou do konce roku 2033.
Nowakowski také potvrdil, že Zaklínač 4 je už nějakou dobu ve fázi plné produkce, ale datum vydání zatím studio neprozradí. Nezapomínejme, že nový Zaklínač vzniká na Unreal Enginu 5, což je pro studio obrovská změna. CDPR naposledy pracoval na cizím enginu při vývoji prvního Zaklínače, tehdy na Auroře od Bioware. Od té doby používal vlastní technologii REDengine. Podle Nowakowského však dosavadní čtyři roky práce s UE5 přinesly velmi dobré výsledky, což předvedli i na technickém demu během Unreal Festu.
Unreal Engine 5 používá CDPR také při remaku prvního Zaklínače, který vzniká ve studiu Fool’s Theory. Velká část týmu už však byla přesunuta k vývoji Zaklínače 4, takže remake nyní vede menší skupina vývojářů. Studio chce mít společně vybudovanou robustní technologickou základnu, na které poběží jak nový díl série, tak přepracovaná jednička.
Studio současně pracuje ještě na jednom neoznámeném projektu a chystá také první vlastní značku s kódovým názvem Hadar, nemluvě o pokračování Cyberpunku. Jak se všechny tyto ambice potkají s plánem na tři velká RPG během šesti let? Historie napovídá, že cesta nebude snadná. Zaklínač 3 byl několikrát odložen a Cyberpunk 2077 také. Pokud má tedy CD Projekt Red zkrátit cyklus vývoje na tři roky mezi jednotlivými pokračováními, půjde o obrovský posun v efektivitě.