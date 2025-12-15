Nejčtenější články týdne - The Game Awards za námi
zdroj: TGA

Nejčtenější články týdne - The Game Awards za námi

15. 12. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz |

Herní Oscaři jsou za námi a s nimi také spousta nových oznámení. Ať už jde o nové Tomb Raidery, další hru od Larianů nebo Total War: Warhammer 40,000, závěr minulého týdne byl na novinky extrémně plodný. Nejvíce vás ale dle čtenosti zajímala Jakubova recenze retro arkády Terminator 2D: NO FATE.

Nejčtenější články týdne

Total War: Warhammer III - Immortal Empires teaser trailer
Kam kráčíš, Total Ware? Do budoucnosti i ke konkurenci?
Nový engine a nové obzory pro starou značku
Unreal Tournament 2004
Fanoušci oživí Unreal Tournament 2004. Epic jim dal své požehnání
M-m-m-m-monster kill!
Pioneers of Pagonia
Pioneers of Pagonia – recenze duchovního nástupce Settlerů
Jak obstál osvědčený koncept proti zubu času?
Terminator 2D: NO FATE
Terminator 2D: NO FATE – recenze akce ze staré školy
Hasta la vista, baby!
Clair Obscur: Expedition 33
Vítězové The Game Awards 2025. Dominovalo Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come ostrouhalo
Kdo vyhrál a kdo sklopil hlavu?

Redakce doporučuje

Cloudheim
Pod radarem: Retro rally, stylový skate, další dolování i soulslike strategie
Očekávaný horor i bitva hraček
Star Wars: Fate of the Old Republic
Star Wars: Fate of the Old Republic je duchovní nástupce KOTORu. Vrací se s ním i autor původní hry
Velký návrat Hvězdných válek?
Divinity
Sex s ještěry, flagelanti, brutalita – tvůrci Baldur’s Gate 3 představili svou novou hru
Fantasy zůstává
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Dvojitá porce sličné archeoložky. Tomb Raider se vrací s reimaginací prvního dílu a novinkou
Lara má plné ruce práce
Total War: Warhammer 40,000
Spekulace se potvrdily, vyjde Total War: Warhammer 40,000
...there is only war

Nejnovější články