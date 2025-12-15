Nejčtenější články týdne - The Game Awards za námi

Herní Oscaři jsou za námi a s nimi také spousta nových oznámení. Ať už jde o nové Tomb Raidery, další hru od Larianů nebo Total War: Warhammer 40,000, závěr minulého týdne byl na novinky extrémně plodný. Nejvíce vás ale dle čtenosti zajímala Jakubova recenze retro arkády Terminator 2D: NO FATE.
Nejčtenější články týdne
Kam kráčíš, Total Ware? Do budoucnosti i ke konkurenci?
Nový engine a nové obzory pro starou značku
Fanoušci oživí Unreal Tournament 2004. Epic jim dal své požehnání
M-m-m-m-monster kill!
Pioneers of Pagonia – recenze duchovního nástupce Settlerů
Jak obstál osvědčený koncept proti zubu času?
Terminator 2D: NO FATE – recenze akce ze staré školy
Hasta la vista, baby!
Vítězové The Game Awards 2025. Dominovalo Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come ostrouhalo
Kdo vyhrál a kdo sklopil hlavu?
Redakce doporučuje
Pod radarem: Retro rally, stylový skate, další dolování i soulslike strategie
Očekávaný horor i bitva hraček
Star Wars: Fate of the Old Republic je duchovní nástupce KOTORu. Vrací se s ním i autor původní hry
Velký návrat Hvězdných válek?
Sex s ještěry, flagelanti, brutalita – tvůrci Baldur’s Gate 3 představili svou novou hru
Fantasy zůstává
Dvojitá porce sličné archeoložky. Tomb Raider se vrací s reimaginací prvního dílu a novinkou
Lara má plné ruce práce
Spekulace se potvrdily, vyjde Total War: Warhammer 40,000
...there is only war
Videa
zdroj:Vlastní
zdroj:Vlastní