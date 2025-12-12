Spekulace se potvrdily, vyjde Total War: Warhammer 40,000

Tak trochu přemýšlím, zda je větší překvapení oznámení Total War: Warhammer 40,000, nebo fakt, že jej oznámil herec David Harbour (Stranger Things, Newsroom, Thunderbolts), který zde bude i hrát, a přitom řekl, že sám 40K hraje. Čímž se opět dostává mezi mé top herce. Nicméně, co zatím víme o hře, respektive co nevíme. Nevíme kdy vyjde a nemáme zatím přesnější detaily o tom, jak bude vypadat přechod mezi planetárními bitvami a vesmírem, což primárně filmečkový trailer ukázal.
V tuto chvíli víme, že budou k dispozici jenom čtyři frakce, což považuji za docela slabinu, byť je to totožné množství s jakým začínal Total War: Warhammer z Old Worldu.. Zahrát si budete moci za Adeptus Astartes, Orkové, Imperiální Garda a Eldaři. Doufám, že v DLC časem přibude většina klasických ras jako Necroni, Tau, Tyranidi, Drukhari, Adepta Sororitas a samozřejmě Chaos.
V kratičké sekvenci je vidět boj v zástavbě a vypadá jako klasický Total War, tedy spousta jednotek, jejich ikonky apod, ovšem v trochu jiném uživatelském rozhraní, které bude soustředěné na levý dolní roh.
Podle popisu bude na místě mnohem větší individualizace vašich jednotek. Budete si je moci pojmenovávat, vybírat jim kosmetické vlastnosti a třeba včetně zcela odlišných vizuálů u jednotlivých kapitul mariňáků a půjde jim asi i mnohem detailněji nadefinovat výbava.
Samotná kampaň bude asi soustředěná na vaši flotilu, přičemž základ bude pořád tahový, jen asi budete poletovat po galaxii, nebo konkrétním systému, a spravovat svou válečnou mašinerii. Vtipné je, že prý půjde v případě, že se dobývání nějaké planety vymkne kontrole, použít exterminatus. Na povrch bude vysílat své pěší jednotky a také moci využívat orbitální bombardování.
Víc detailů zatím nemáme, ani datum vydání, jen platformy, kde se asi díky Warcom enginu k PC přidal i PlayStation 5 a Xbox.