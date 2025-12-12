Star Wars: Fate of the Old Republic je duchovní nástupce KOTORu. Vrací se s ním i autor původní hry
Star Wars: Fate of the Old Republic je duchovní nástupce KOTORu. Vrací se s ním i autor původní hry

Tohle upřímně zahřálo u srdíčka. Letošní ceremoniál The Game Awards odstartoval tím možná nejlepším způsobem, jaký si mohli fanoušci Hvězdných válek přát – představením Star Wars: Fate of the Old Republic.

Už od pondělí se spekulovalo, že během akce dojde k představení nové hry, která bude končit na „The Old Republic“, přesto mnozí spíše čekali, že půjde o opětovné představení Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Výsledek je ale nakonec možná lepší, protože jde o duchovního nástupce, který se na legendu pokusí navázat.

Jestli úspěšně či nikoliv, to ukáže až čas. Nabito ovšem má, protože jde o spolupráci Lucasfilm Games a nového studia Arcanaut, jemuž šéfuje Casey Hudson aneb člověk, který se velkým dílem podílel už na původní hře, ale rovněž na původní trilogii Mass Effect. V týmu ho doplňuje řada dalších videoherních veteránů, aby přinesli vesmírné dobrodružství napříč galaxií, kde každé rozhodnutí ovlivní cestu ke Světlé či Temné straně síly.

Star Wars: Eclipse
Novinky
Star Wars: Eclipse stále žije. Quantic Dream dělá ještě na další hře

Detaily jsou zatím skoupé a představení proběhlo krátkou ukázkou. V odkazu se ale bude pokračovat svědomitě, proto znovu půjde o hutné RPG plné voleb, kde narazíte na zajímavé postavy, z nichž vás některé budou následovat.

Datum vydání Star Wars: Fate of the Old Republic je zatím ve hvězdách a ohledně platforem se slibuje PC a nespecifikované konzole. Ukázka vznikla v Unreal Enginu 5, takže se dá očekávat, že na něm poběží i výsledný produkt.

Nejnovější články